Как отбирают актёров в массовку? Спросили у ассистента режиссёра
Новости Беларуси. Мотор! Камера! Начали! Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Вилейку, чтобы не упустить уникальную возможность изнутри понаблюдать за созданием художественного фильма «Узбечка». Расскажем, почему узбекские кинематографисты большинство съемок проводят в Беларуси, как им работается в тандеме с нашими специалистами, а еще заглянем в местную музей-усадьбу «Забродье», которая стала излюбленной локацией киношников.
Кроме Вилейского района «Узбечку» продолжают снимать по всей Беларуси. Болото Ельня, натурная площадка «Беларусьфильма» под Смолевичами, Слоним. В самых масштабных сценах было задействовано одновременно больше 100 участников массовки. Помимо опытных актеров массовых сцен повезло получить незабываемый опыт на площадке и местным жителям.
Валерий Чичурин, актер массовых сцен:
В военном фильме я снимаюсь впервые, и это очень интересно. Тут форма, оружие. Естественно, есть хорошие люди, с которыми мы вместе здесь. Какая-то движуха, общение, хотя сам я по профессии музыкант, учитель в школе искусств, руковожу детским оркестром. Еще попутно как любитель играю в Вилейском народном театре. Это любительский коллектив, так что немножко опыт есть игры, стараюсь и здесь приложить свои усилия, знания. На какой бы стороне ни был, главное – игра, актерство. Это, как в детстве, ничего не значит. Мы же все внутри Штирлицы.
А для колоритного партизана Леонида съемки в «Узбечке» не дебют. Участие в массовке и причастность к магии создания большого кино для него – увлекательное хобби.
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Леонид Шлименков, актер массовых сцен:
Это вообще очень интересно. Мне много лет уже. Жена говорит: ну зачем, все у тебя есть, все есть. Дом, пенсия хорошая – нет, ты как пацан бегаешь по этим съемкам, тяжело все-таки с молодежью по лесам по этим гонять. Ну а мне интересно, с людьми общаешься, с актерами разными. Ну это вообще, такая красота.
Режиссер действительно гуру на этой площадке, он показывает, что надо делать, как делать, иногда и пинка даст, если будешь там филонить как-то. Но это нормально, это процесс, это кино.
Для участия в массовых сценах есть и свои требования. Для разных амплуа разыскиваются свои типажи.
Андрей Галиенко, ассистент режиссера по набору актеров массовых сцен:
Люди должны быть на солдат, допустим, коротко стриженые, бравые ребята, молодые, без видимых тату, пирсинга. На партизан мы отбираем людей постарше, усы и борода приветствуются, так как у нас фактурные партизаны белорусские, которые славятся. Ни в одном кино, я думаю, не снимались. Есть люди постоянные, есть новые, которые приходят и остаются.
На данный момент на площадке 35 актеров массовых сцен, из них 20 человек из Молодечно и Вилейки. Подготовительной работы не было, просто эти люди снимаются не в одном военном кино. Я работаю уже восемь лет с массовкой, люди опытные, знают, переживают это не раз, и им это нравится. Для тех, кто впервые, бывает, людям нравится, бывает тяжело. Кино – это такое искусство, где ты или попадаешь и остаешься там, или просто проходишь мимо.
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