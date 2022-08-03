Как отбирают актёров в массовку? Спросили у ассистента режиссёра

Новости Беларуси. Мотор! Камера! Начали! Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Вилейку, чтобы не упустить уникальную возможность изнутри понаблюдать за созданием художественного фильма «Узбечка». Расскажем, почему узбекские кинематографисты большинство съемок проводят в Беларуси, как им работается в тандеме с нашими специалистами, а еще заглянем в местную музей-усадьбу «Забродье», которая стала излюбленной локацией киношников.

Кроме Вилейского района «Узбечку» продолжают снимать по всей Беларуси. Болото Ельня, натурная площадка «Беларусьфильма» под Смолевичами, Слоним. В самых масштабных сценах было задействовано одновременно больше 100 участников массовки. Помимо опытных актеров массовых сцен повезло получить незабываемый опыт на площадке и местным жителям.

Валерий Чичурин, актер массовых сцен:

В военном фильме я снимаюсь впервые, и это очень интересно. Тут форма, оружие. Естественно, есть хорошие люди, с которыми мы вместе здесь. Какая-то движуха, общение, хотя сам я по профессии музыкант, учитель в школе искусств, руковожу детским оркестром. Еще попутно как любитель играю в Вилейском народном театре. Это любительский коллектив, так что немножко опыт есть игры, стараюсь и здесь приложить свои усилия, знания. На какой бы стороне ни был, главное – игра, актерство. Это, как в детстве, ничего не значит. Мы же все внутри Штирлицы.

А для колоритного партизана Леонида съемки в «Узбечке» не дебют. Участие в массовке и причастность к магии создания большого кино для него – увлекательное хобби. Новый фильм «Узбечка» снимают в Беларуси. Побывали на съёмочной площадке и показываем эксклюзивные кадры – подробности.

Леонид Шлименков, актер массовых сцен:

Это вообще очень интересно. Мне много лет уже. Жена говорит: ну зачем, все у тебя есть, все есть. Дом, пенсия хорошая – нет, ты как пацан бегаешь по этим съемкам, тяжело все-таки с молодежью по лесам по этим гонять. Ну а мне интересно, с людьми общаешься, с актерами разными. Ну это вообще, такая красота.

Режиссер действительно гуру на этой площадке, он показывает, что надо делать, как делать, иногда и пинка даст, если будешь там филонить как-то. Но это нормально, это процесс, это кино. Для участия в массовых сценах есть и свои требования. Для разных амплуа разыскиваются свои типажи.

Андрей Галиенко, ассистент режиссера по набору актеров массовых сцен:

Люди должны быть на солдат, допустим, коротко стриженые, бравые ребята, молодые, без видимых тату, пирсинга. На партизан мы отбираем людей постарше, усы и борода приветствуются, так как у нас фактурные партизаны белорусские, которые славятся. Ни в одном кино, я думаю, не снимались. Есть люди постоянные, есть новые, которые приходят и остаются.