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На «Беларусьфильме» откроется студия молодёжного кино «СМОЛК@», лучшие проекты профинансирует Минкульт

01 августа 2022 06:37
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Новости Беларуси. Помощь талантам в реализации идей. 1 августа на базе киностудии «Беларусьфильм» начнет работать студия молодежного кино «СМОЛК@», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Беларусьфильме» откроется студия молодёжного кино «СМОЛК@», лучшие проекты профинансирует Минкульт-1

Творческие люди смогут обучиться основам создания кино и погрузиться в тонкости съемочного процесса за счет кратких обучающих спецкурсов, мастер-классов и творческих встреч. В программе работы также запланировано проведение питчингов, проектов и сценариев, эксклюзивных кинопросмотров с последующими обсуждениями. Каждый молодой человек с яркой идеей получит поддержку в ее реализации. Специалисты студии помогут в разработке кинопроекта и его производстве. А лучшие проекты будут профинансированы Министерством культуры.

# Кино # Кино # Фотофакт

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