На «Беларусьфильме» откроется студия молодёжного кино «СМОЛК@», лучшие проекты профинансирует Минкульт

Творческие люди смогут обучиться основам создания кино и погрузиться в тонкости съемочного процесса за счет кратких обучающих спецкурсов, мастер-классов и творческих встреч. В программе работы также запланировано проведение питчингов, проектов и сценариев, эксклюзивных кинопросмотров с последующими обсуждениями. Каждый молодой человек с яркой идеей получит поддержку в ее реализации. Специалисты студии помогут в разработке кинопроекта и его производстве. А лучшие проекты будут профинансированы Министерством культуры.