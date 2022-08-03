Новый фильм «Узбечка» снимают в Беларуси. Побывали на съёмочной площадке и показываем эксклюзивные кадры

Новости Беларуси. Мотор! Камера! Начали! Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Вилейку, чтобы не упустить уникальную возможность изнутри понаблюдать за созданием художественного фильма «Узбечка». Расскажем, почему узбекские кинематографисты большинство съемок проводят в Беларуси, как им работается в тандеме с нашими специалистами, а еще заглянем в местную музей-усадьбу «Забродье», которая стала излюбленной локацией киношников.

Тишина на площадке! Мотор идет, тишина, пожалуйста! 141-1-2! Кем была узбечка Зиба Ганиева, о которой снимают художественный фильм? Читайте здесь.

Немецкое ретро-авто стремительно врывается в кадр. Еще мгновение, и главные герои попадают в окружение партизан.

Я свой! Я свой! Она ранена!

Это развязка драматичной истории. Раненую героиню из плена спасает ее возлюбленный. На несколько дней живописные леса под Вилейкой на берегу реки стали киноплощадкой для натурных сцен. Перед каждым дублем скрупулезная подготовка. В этой картине будет все, что отличает максимально честное кино о войне – масштабные сцены с массовкой, трюки, аутентичный реквизит и органичные натурные площадки.

Лента «Узбечка» снимается по заказу агентства кинематографии Узбекистана. Но 90 % съемочных локаций картины именно в Беларуси. За эффектными кадрами – реальные события времен Великой Отечественной.

Работа с архивными материалами затянула. Так, на основе многих биографий в образе главной героини Джамили воплотились хрупкость и смелость женщин-добровольцев на фронте.

Бахриддин Айназаров, второй режиссер фильма «Узбечка»:

Это наша снайперша Джамила, это собранный образ, потому что мы знаем нашу историю, есть больше 100 женщин, которые участвовали во время войны не только в России, но и на землях Беларуси. Когда был написан сценарий, она служила здесь, она случайно ищет своего мужа, приезжает сюда и попадает на войну.

Если в реальности Зиба воевала на Северо-западном фронте под Москвой, то события фильма перенесли в партизанскую Беларусь. Зрителям предстоит сопереживать героям в лихо закрученных перипетиях сюжета. Не обойдется и без любовной линии.

Восходящей звезде узбекского кино Айсанем Юсуповой пришлось буквально побороться за главную роль. Перед съемками девушка осваивала приемы рукопашного боя, училась обращаться с холодным оружием и снайперской винтовкой. Каждый день на площадке требует выносливости. Герои уже побывали и в окопах, и в белорусских болотах.

Айсанем Юсупова, актриса (Узбекистан):

Исполняю главную роль отважной, сильной, с силой воли узбекской женщины Джамили, она снайпер. Вот уже 2 месяца проходят здесь съемки фильма. Я приехала в Минск уже третий раз, и мне здесь очень понравилось, я в восторге от гостеприимства жителей города. Конечно, сложно и интересно.

Роман Королев, председатель Гильдии каскадеров Союза кинематографистов Беларуси:

Актеры вообще всегда стремятся делать самостоятельно трюки, в частности у нас заявлены были и девочки-снайперы, они поотбивали себе руки, ноги. Они и ползали, и прыгали, падали и таскали друг друга. Особенно главная героиня, узбекская девочка Айсанем, она играет роль Джамили. Она вообще великолепно работает. Потрясающе просто работает, у нее восточное такое терпение, руки в кровь обдирает на перезарядках патронов и не обращает на это внимания. Потом по болотам ходили, в грязи лежали, в дождь работали, ночами работали, то есть потрясающее терпение.

Над картиной работают лучшие узбекские и белорусские специалисты из мира кино. Помимо актеров из белорусов в творческой группе – второй оператор-постановщик, художники по костюмам и гриму, каскадеры, звукорежиссер, кастинг-директор. Постановка трюков и пиротехника – отдельная тема. Добиться голливудского эффекта создатели ленты не стремились. Экшн будет, но без отрыва от реальности.

Роман Королев:

Трюки все в натуральную величину, нет такого, что спецтрюки, которые бы на уровне американских категорий оценивались. Горение, взрывы, посадки, падения с танков, с мотоцикла. Не очень серьезные трюки, но это в любом случае трюки, их нужно делать красиво и натурально. Мы обмениваемся опытом, они у нас что-то смотрят, мы что-то у них. У нас получается хороший симбиоз.

Впервые снимается в Беларуси и успешный узбекский актер Йигитали Мамаджанов. Роль ему досталась короткая, но интригующая. Именно в его персонажа влюблена главная героиня.