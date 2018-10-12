3 фильма Ким Ки Дука, за которые его можно полюбить или возненавидеть

Довольно странно, но работы этого режиссера не ценятся на родине, в Южной Корее. И, то ли дело в корейцах, предпочитающих совсем другое кино, нежели то, что снимает он, то ли дело в самом кино, а может даже и в режиссере, который не гонится за успехом у массового зрителя. А снимает свое авторское кино, пусть и не поставленное на поток, не штампуя один за другим кассовый продукт, а вдумчиво подходя к своей работе.



Фото:Kim Ki-Duk Film

Зато Ким Ки Дука по праву оценил европейский зритель. О нем заговорили в далеком 2000-м после показа фильма «Остров» (Лунгин был позже) на Венецианском кинофестивале: зрителям становилось плохо, кто-то уходил из зала. Неудивительно, герой фильма заглатывает рыболовные крючки, ныряет, скрываясь от полиции, а потом его возлюбленная вытаскивает удочкой. Кровавая пена, глаза, залитые кровью, окровавленные крючки – такой натурализм вызвал шок у рафинированной публики. Критик Роджер Эберт писал об «Острове»: «самый ужасающий и тошнотворный фильм, который вы когда-либо смотрели, но он также красивый, злой и грустный, он извращенно поэтичен, как если бы Маркиз де Сад писал пейзажи пастелью». Собственно, тогда и состоялось знакомство Запада с Ким Ки Дуком, хотя его фамилию долго не могли запомнить. А натурализм и шок стали главной «фишкой» его фильмов. Мы вспомнили 3 фильма режиссера, разных по настроению, по теме и посылу, которые уже точно вызовут неоднозначную реакцию. «Весна лето, осень, зима … и снова весна»



Фото: WOO Jong-li. Sony pictures ent

Фильм, что называется must see. Неспешная притча о духовном становлении, обретении мудрости и умении прощать. Ведь просветленными не становятся, сидя в плавучем доме и медитируя, а с каждой совершенной собственной ошибкой. Иногда ради этих ошибок жертвуют жизнью, как поступил Учитель, который совершил акт самосожжения ради своего Ученика. Пусть эти уроки будут тяжким бременем, подобно камням, привязанным к спине.

Фото: imdb.com

Фильм поделен на смысловые части, соответствующие этапу взросления главного героя: весна – пора не только беззаботного детства, но и первое столкновение с жестокостью и расплатой за нее. Лето – юность, самый расцвет, время первой любви и страсти. Тогда в жизни Ученика появляется Женщина, разрушившая весь прежний его уклад. Расплата за грехи и преступления, не только ценой собственных страданий, но даже гибелью наставника – осень. И пусть на выжженной земле не растут цветы, ростки доброты пробьются. После всех мытарств и скитаний Ученик вернется в опустевший дом своего Учителя, чтобы начать все с начала, чтобы снова наступила такая долгожданная, вселяющая надежду, весна. «Пустой дом»



Фото: WOO Jong-li. Sony pictures ent

За весь фильм они не произнесут ни слова. Да и зачем? С кем говорят в пустом доме? Затерроризированная мужем жена Сон-хва и расклейщик объявлений Тэ-сук, не имея собственного угла, будут время от времени перемещаться из одной пустующей квартиру в другую, заменяя реальных хозяев. Можно стать счастливым невидимкой, который создаст свой уютный мир в этом временном прибежище. Можно даже стирать, чинить вещи, как свои, мыть посуду, как у себя дома и даже делать селфи на фоне всего этого безобразия. Погружаясь в чужой быт, влюбленные так искренне это делают, что уже и сами верят, что они и есть хозяева. Легкость и мажорность фильма не может длиться весь фильм, ведь это был бы тогда не Ким Ки Дук. Как в любой драме, наступает момент, когда хрупкое уединение двух начинает рушиться. Покинутый муж беглянки возвращает ее в свой опостылевший дом. Но Тэ-сук помнит о Сон-хва, и, в конечном счете, находит ее.



Фото: WOO Jong-li. Sony pictures ent

«Пустой дом» – шедевр азиатского кинематографа, настолько он изобилует метафорами и восточной символикой. Финал оставляет легкую улыбку на лице, настолько он поэтичный и неожиданный. «Пустой дом» самый жизнеутверждающий фильм в биографии режиссера. Он легкий, чистый и ориентирован на тех, кто умеет чувствовать. «Пьета» Собственно, «Пьета» (от итал. pietà «жалость») – сцена оплакивания Христа Девой Марией, знаменитая скульптура Микеланджело. На руках у Богоматери лежит снятый с креста Христос.

Фото: Drafthouse Films

В этом определении и есть по большей части смысл всего фильма. Трогательная глубокая материнская любовь, она настолько бескомпромиссна, что все остальное меркнет на ее фоне. Ким ставит перед зрителями сложные вопросы: все ли допустимо, если оно совершается во имя материнской любви? Каковы первопричины жестокости? Кстати, тема жестокости в жизни так или иначе поднимается во всех фильмах Кима. Беспринципный Ли Ган-до – южнокорейский коллектор, занимается тем, что выбивает (в прямом смысле) долги. Его методы выходят за грани морали. Калечит должников он таким образом, чтобы они получили страховку и вернули деньги. На него не действуют уговоры, просьбы и мольбы.

Фото: Drafthouse Films