Тесса Томпсон опубликовала первый кадр со съёмок новых «Людей в чёрном»
Новости США. В соцсетях появился первый кадр со съёмок новой части фильма «Люди в чёрном».
Выход фильма запланировал на лето 2019 года. Главные роли исполнят Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, которые уже появлялись дуэтом в фильме «Тор: Рагнарёк». А пока что актёры интригуют зрителей фотографиями со съёмок.
Первое фото, которое имеет отношение к предстоящему фильму появилось на странице Томпсон в Instagram 3 августа.
«Делаем это для MJ», – подписала снимок артистка.
Фото: instagram.com/tessamaethompson
Второй намёк на фильм был опубликован 21 сентября. Здесь на актёрах уже привычный костюм людей в чёрном, а Тесса ограничилась хештегом «MIB» (Men in Black).
Фото: instagram.com/tessamaethompson
11 октября к публикации фотографий, имеющих какое-либо отношение к предстоящему фильму людей в чёрном, присоединился и Хемсворт.
«В этой жизни мы все пешки в большой шахматной игре», – подписал снимок актёр.
Фото: instagram.com/chrishemsworth
И, наконец, 12 октября Томпсон загрузила снимок, который может быть кадром из фильма.
«Приятели в чёрном», – прокомментировала артистка.
Фото: instagram.com/tessamaethompson
«Люди в черном» – серия научно-фантастических фильмов о секретной организации, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле. Фильмы основываются на одноименной серии комиксов.
Слухи насчёт «Безымянного спин-оффа о людях в чёрном» появились в сентябре прошлого года.
А пока можно посмотреть несколько других интересных кинопремьер – здесь подробности.