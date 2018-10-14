Тесса Томпсон опубликовала первый кадр со съёмок новых «Людей в чёрном»

Новости США. В соцсетях появился первый кадр со съёмок новой части фильма «Люди в чёрном».

Выход фильма запланировал на лето 2019 года. Главные роли исполнят Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, которые уже появлялись дуэтом в фильме «Тор: Рагнарёк». А пока что актёры интригуют зрителей фотографиями со съёмок.

Первое фото, которое имеет отношение к предстоящему фильму появилось на странице Томпсон в Instagram 3 августа.

«Делаем это для MJ», – подписала снимок артистка.