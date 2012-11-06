Исполнительница роли Мальвины попала в кино через купе вагона

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» актриса, исполнительница роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино» Татьяна Проценко.

Сейчас в Минске проходит «Листопад»…

Татьяна Проценко, актриса, исполнительница роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино»:

С полной уверенностью могу сказать, что очень представительный кинофорум. Мы смотрим непосредственно с детьми в зале работы и видим реакцию в зале. Они все понимают, смеются, плачут. Это настоящий праздник кино! Сейчас один из фильмов таких примечательных из России «Частное пионерское» - это как раз про Советский союз, про наше время, но он сделан так, что и современному зрителю он будет понятен.

Давай вернемся в то время, 1976 год. Правда ли, что твоя роль оказалась случайной? И ты ехала на встречу к родственникам в Минск и была замечена режиссером?

Татьяна Проценко:

Да-да! Я ехала к крестной своей. Несмотря на то, что мой папа работал в кинематографе, все произошло совершенно случайно! Это была встреча в купе. Я была девочкой достаточно яркой, помню, что эта женщина долго на меня смотрела. Я думала, почему на меня так смотрят? Она просто приглядывалась и позвала на пробы в киностудию.

Как дети могут запоминать текст, играть?

Татьяна Проценко:

Легко! Дети могут все, на самом деле. Я тогда, кстати, как раз и научилась читать по сценариям.

Жизнь с кинематографом еще как-то пересекалась или нет?

Татьяна Проценко:

Я так в актерскую профессию и не подалась, о чем не жалею совершенно. Я закончила ВГИК, киноведческий факультет, занималась анализом кинематографа. Потом плавно перешла в журналистику, литературные начинания. А потом это закончилось тем, что я стала счастливой мамочкой.

А как мальчишки относились того времени?

Татьяна Проценко:

Наверное, одна часть была влюблена, другая относилась, как нужно, к образу Мальвины – она такая немножечко зануда, над которой надо потешаться немножко.

Что касается твоей личной жизни. Когда твой муж познакомился с тобой, он узнал, что ты – та самая девочка с голубыми волосами, какая у него была реакция?

Татьяна Проценко:

Супруг – тоже актер. У него есть такая роль, которая сделала его достаточно популярным и известным. Он играл Иванушку в сказке «После дождичка в четверг». Нас познакомили загодя, я знала, что он – Иванушка, а он, что я – Мальвина. Но поскольку мы скептически относились ко всему, то это не произвело какого-то впечатления.