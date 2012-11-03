Кому нужен «Листопад-2012» в Минске?

2 ноября прошло открытие 19 Международного фестиваля «Листопад».

«Листопад» - это фестиваль. А на фестиваль отбирают серьёзное, умное, для кого-то высоколобое кино. Основной конкурс, где представлены Грузия, Франция, Эстония, Румыния, Словакия, Польша, Казахстан – это новое, очень разное и очень вкусное кино.

Внеконкурсные показы – здесь и ретроспективы Шарунаса Бартаса, Штефана Угера, Нагисы Осимы. Белорусская панорама – новые фильмы Ивана Павлова, Саши Бутор, Сергея Лебедева.

А что на самом деле востребовано сегодня, на взгляд специалистов?

Кристин Уокер, председатель жюри конкурса «Молодость на марше» Минского международного кинофестиваля «Листопад-2012», продюсер (США):

Наиболее популярные фильмы, на мой взгляд – это так называемые коммерческие фильмы. В первую очередь, блокбастеры, которые создаются в Голливуде. Большинство, мне кажется, предпочитает массовое кино, экшн, именно те фильмы, в которые вкладывают большие деньги.

Игорь Сукманов, директор программы игрового кино Минского международного кинофестиваля «Листопад-2012»:

Кино должно быть разным. Это должна быть трибуна для всех абсолютно, для всех творческих и талантливых людей, которым есть, что сказать, которые готовы поделиться с миром какими-то своими соображениями о жизни, о творчестве. Это должно быть творческое кино в плане развития языка, в плане возможности определенных экспериментов, но это кино должно быть интересно зрителю, но, вместе с тем, это кино, которое должно отражать, как мне кажется, и авторское отношение, авторскую, может быть, порой даже боль по отношению к тому, что он видит вокруг себя.

Карен Шахназаров, почетный гость Минского международного кинофестиваля «Листопад-2012»:

Смотрят всегда комедии, если вы говорите о широком зрителе. Но в принципе, кино разное востребовано, и оно должно быть талантливое, интересное. Оно должно быть со своим взглядом, со своей позицией, как мне кажется, такое кино всегда будет интересным.

Галина Адамович, председатель жюри основного конкурса документального кино минского международного кинофестиваля «Листопад-2012»:

Очень разное. И сегодня – тем более, когда доступна камера, доступен монтаж. Очень разные фильмы, вы же видите, человек снял что-то на мобильный телефон, выложил в интернет, и это уже называется кино, понимаете? И это имеет право на жизнь, если это интересно.

С каждым годом можно проводить все более четкую грань деления кино на массовое и элитарное, его ещё называют арт-хаус или фестивальное.

С одной стороны, Андрей Звягинцев - член жюри «Листопада» этого года - с «Еленой» или «Изгнанием», Сергей Лозница с «В тумане», Андрей Кудиненко с «Масакрой» - все это штучные фильмы, отнюдь не простые, запоминающиеся.

С другой стороны, тысячи картин попкорнового содержания, про которые забываешь, выходя из кинотеатра. Режиссеры настолько увлекаются спецэффектами и возможностями современных технологий, что смысл просто теряется порой, и кино превращается в абсурд. На этом фоне все реже встречается умное кино. Здесь нет погонь и стрельбы, здесь сюжет раскрывается неспешно, а зрителя авторы заставляют не жевать, а думать.

К примеру, фильм, обошедший многие фестивали, был показан на открытии «Листопада» – «В тумане» Сергея Лозницы. Это наш Быков, это война, это предательство и смерть. Это не только вымышленная история 70-летней давности, это про нас сегодняшних – таких же, какие мы есть. И я не понимаю споров о том, чье это кино, белорусское или немецкое, латвийское или российское. Это Кино с большой буквы, а сегодня кинопроизводство космополитично, интернационально, и правила игры для него общие.

Голливуд при выпуске премьеры покупает лучших актёров, режиссеров, сценаристов и рассчитывает прибыль на 90 000 киноэкранов, из которых только 40 000 в США, 30 000 в Европе, а остальные - по всему миру.

Наш «Беларусьфильм» может рассчитывать лишь на свои таланты и 130 киноэкранов в Беларуси, да, ещё возможный интерес соседних России или Украины. Поэтому либо миллионные вложения и массовый зритель, либо точечное попадание фестивального кино и слава или, если хотите, шлейф наград.

Очень грустно, когда наше отечественное или соседнее российское кино начинает копировать Голливуд, всех этих летающих персонажей и ходульных героев. Грустно и смешно. А вот своё, сугубо белорусское, может, как раз, и быть интересным и своим зрителям, и чужим.

Ещё один фильм - участник фестиваля «Листопад» «Украсть Бельмондо» Николая Князева, говорят, произвел фурор на первых показах в периферийных кинотеатрах и планируется к прокату аж трижды в день в столице. Это интерес зрителей? Или опять административный ресурс, как на футбольном матче Беларусь-Испания?

Фестиваль «Листопад» - отличный повод посмотреть хорошее кино, которое отобрали для вас, или всей семьей сходите на фильмы «Листопадика». А после просмотра давайте поговорим.