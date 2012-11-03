3 ноября на «Листопаде» показали «Гамера» про подростка, живущего в виртуальном мире

Новости Минска. На кинофестивале «Листапад» уже вовсю гремят конкурсные и внеконкурсные показы. На всех площадках именитого кинофорума сегодня показывают более тридцати лент как игрового, так и документального кино.

Так, в конкурсе «Молодость на марше» свою ленту «Г а мер» представил украинский режиссер Олег Сенцов. Вместе с ним в Минск приехал молодой актер Владислав Жук. Он сыграл в фильме главную роль: подростка, живущего в виртуальном мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Жук, исполнитель главной роли в фильме «Гамер» (Украина):

Вообще, я не актер, а если актер – то непрофессиональный. Ничего сложного, в принципе, не было, играл самого себя, я раньше играл в компьютерные игры, и поэтому особо изображать мне не приходилось.