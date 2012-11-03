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3 ноября на «Листопаде» показали «Гамера» про подростка, живущего в виртуальном мире

03 ноября 2012 14:32
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Новости Минска. На  кинофестивале «Листапад» уже вовсю гремят конкурсные и внеконкурсные показы. На всех площадках именитого кинофорума сегодня показывают более тридцати лент как игрового, так и документального кино.

Так, в конкурсе «Молодость на марше» свою ленту «Гамер» представил украинский режиссер Олег Сенцов. Вместе с ним в Минск приехал молодой актер Владислав Жук. Он сыграл в фильме главную роль: подростка, живущего в виртуальном мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Жук, исполнитель главной роли в фильме «Гамер» (Украина):
Вообще, я не актер, а если актер – то непрофессиональный. Ничего сложного, в принципе, не было, играл самого себя, я раньше играл в компьютерные игры, и поэтому особо изображать мне не приходилось.

# Фестивали и карнавалы # Кино # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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