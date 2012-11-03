Анимацию «Лотте и тайна лунного камня» показали в Минске на «Листопадике»

Новости Минска. Настоящий подарок на каникулы. Кино-эстафету вслед за Листопадом принял «Листопадик» — фестиваль детского и юношеского кино. Форум открылся сегодня в Минске.

На этот раз организаторы переодели привычных сказочных персонажей в агентов-007 и даже устроили лазерное шоу. В этом году на детском форуме покажут десять картин из восьми стран мира. Фильмом-открытием фестиваля стала эстонская анимационная картина «Лотте и тайна лунного камня» - анимационная картина о сказочных приключениях псов-путешественников.

Юная зрительница:

Я впервые на «Листопадике», мне хочется насладиться просмотром фильмов, здесь очень позитивно и весело.

Школьница:

Атмосфера очень веселая, мы общаемся с друзьями, здесь весело, нас развлекают.

«Листопадик-2012» сменил не только персонажей, но и директора. У кинокритика Игоря Сукманова, директора программ игрового кино «Листопада» отныне работы прибавилось.

Игорь Сукманов, директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік-2012»:

Мы очень рассчитываем, что детское кино будут приходить смотреть и дети, и родители, и бабушки, и дедушки, и старшие братья, и старшие сестры, потому что кино универсальное, оно рассчитано абсолютно на всех. Оно очень светлое, оно очень доброе, оно, вместе с тем, немножко заставляет взглянуть на жизнь более серьезно. Но самое главное – оно разное.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

Удачно совпало с каникулами, и, конечно, у детей есть возможность смотреть новые фильмы и мультфильмы. На что мы обратили внимание – это на «Честное пионерское», фильм российский, и мы его обязательно будем показывать в более широком прокате.

Несмотря на множество ноу-хау, традиционными на форуме остались площадка — кинотеатр «Пионер» и церемония символичного перерезания ленточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маркета Пашмова, председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік-2012» (Чехия):

Я первый раз в Беларуси, я очень рада, что я здесь нахожусь, потому что Минск – прекрасный город и «Листопад» - очень известный фестиваль у нас, в Чешской Республике.