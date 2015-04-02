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Елена Лядова и Владимир Вдовиченков: главные герои фильма «Левиафан» поженились

02 апреля 2015 19:21
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Новости России. 34-летняя актриса и 43-летний актер узаконили отношения. Это четвертый брак для Владимира и первый для Елены.

Их роман начался на съемочной площадке нашумевшего фильма «Левиафан» (смотрите видео). Отношения Лядовой и Вдовиченкова обсуждали еще во время Каннского фестиваля. Но пара почти год скрывала их от общественности.

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков: главные герои фильма «Левиафан» поженились-1



Как пишут российские издания, ради Елены Владимир оставил свою гражданскую супругу, Ольгу Филиппову.

Ольга Филиппова, бывшая гражданская жена Владимира Вдовиченкова (журналу «Караван историй»):
Конечно, о том, что в нашей истории появилась третья сторона, я узнала задолго до Каннского фестиваля. Актерский мир тесен… А Вова и не пытался прятать свои отношения, что, безусловно, меня задевало. Да это уже его личное дело, не мое… Но объятия на красных дорожках, триумф новой влюбленности… Это было уже слишком! Тогда я думала: неужели Вова не понимает, что причиняет мне боль? Я даже представить не могла, что меня это настолько ранит… Просто не ожидала от близкого человека такого удара…

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков: главные герои фильма «Левиафан» поженились-4



О том, что Елена Лядова и Владимир Вдовиченков уже несколько месяцев как муж и жена, выяснилось на днях. От пышного торжества актеры отказались и расписались в столичном загсе. Церемония, на которой присутствовали только самые близкие и родные люди этой пары, прошла в начале года.

Источник фото: Gettyimages.com

# Свадьба # Фотофакт # Кино # Елена Лядова

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