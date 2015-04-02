Елена Лядова и Владимир Вдовиченков: главные герои фильма «Левиафан» поженились

Новости России. 34-летняя актриса и 43-летний актер узаконили отношения. Это четвертый брак для Владимира и первый для Елены.



Их роман начался на съемочной площадке нашумевшего фильма «Левиафан» (смотрите видео). Отношения Лядовой и Вдовиченкова обсуждали еще во время Каннского фестиваля. Но пара почти год скрывала их от общественности.





Как пишут российские издания, ради Елены Владимир оставил свою гражданскую супругу, Ольгу Филиппову.

Ольга Филиппова, бывшая гражданская жена Владимира Вдовиченкова (журналу «Караван историй»):

Конечно, о том, что в нашей истории появилась третья сторона, я узнала задолго до Каннского фестиваля. Актерский мир тесен… А Вова и не пытался прятать свои отношения, что, безусловно, меня задевало. Да это уже его личное дело, не мое… Но объятия на красных дорожках, триумф новой влюбленности… Это было уже слишком! Тогда я думала: неужели Вова не понимает, что причиняет мне боль? Я даже представить не могла, что меня это настолько ранит… Просто не ожидала от близкого человека такого удара…