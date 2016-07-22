«(М)Ученик» Кирилла Серебренникова и история побед российского кино на Каннском фестивале

В основной конкурсной программе 69-ого Каннского кинофестиваля было множество интересных картин, но вот только ни одного русскоязычного фильма там не наблюдалось. Зато во второй по важности программе «Особый взгляд» присутствовал фильм Кирилла Серебренникова «(М)Ученик», и именно этот фильм поразил зрителей и суровое жюри Канн.

В основу картины легла пьеса немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Главный герой фильма – подросток Вениамин, который имеет свое представление о моральных нормах и считает их едиными правильными. Уверив себя, что окружающий его мир погряз во лжи и лицемерии, он начинает пропагандировать свои убеждения, цитируя Библию. Для его окружающих подобное поведение становится серьезным испытанием.

Премьера фильма в Каннах пришла великолепно. Фильм встретили восторженными овациями, а один критик даже назвал «(М)Ученика» «главным шоком нынешнего фестиваля». Без наград картина тоже не осталась - фильм получил приз имени Франсуа Шале, который вручается картинам за «лучшее отражение реальности нашего мира».



Фото: Илья Стюарт, Александр Горчилин, Кирилл Серебренников, Виктория Исакова, Петр Скворцов и Светлана Устинова

В Каннах русский кинематограф в принципе любят. Отечественные фильмы неоднократно увозили домой призы во всевозможных номинациях. Давайте совершим небольшой экскурс в историю и вспомним некоторые русскоязычные картины, которыми восхищается весь мир. «Великий перелом» реж. Фридрих Эрмлер 1-ый Каннский фестиваль – Гран-при и «Лучший сценарий»

Россия в Каннах была отмечена еще в далеком 1946 году на самом первом в истории фестивале. Уже порядком подзабытый фильм Эрмлера о командующих войсками во время Сталинградской битвы (хотя пару лет назад о фильме вспомнили – его ставили в пример, когда ругали Федора Бондарчука за его «Сталинград») стал триумфатором Канн. Так как на первом фестивале четких правил еще не было, «Великий перелом» получил Гран-при вместе с еще десятью картинами, но приз за лучший сценарий Борису Чирскову достался в единственном экземпляре, что сделало его первым в истории сценаристом, получившив эту награду. «Герои Шипки» реж. Сергей Васильев 8-ой Каннский кинофестиваль – «Лучший режиссер»

Первым русским режиссером, получившим приз фестиваля, стал Сергей Васильев. Его фильм о русско-турецкой войне 1877-1878 годов и освобождении болгар от османского ига имел поистине эпический размах. Режиссер организовал съемки в Болгарии, а в массовке учувствовали почти десять тысяч человек, и это притом, что в СССР на кинопроизводство не выделялись такие бюджеты как в Голливуде! Заслуженная победа, которая открыла дорогу на фестиваль многим советским режиссерам. «Отелло» и «Ленин в Польше» реж. Сергей Юткевич 9-ый и 19-ый Каннские фестивали – «Лучший режиссер»

Единственным российским режиссером, который получил за свою работу целых две пальмовые ветви, остается Сергей Юткевич. В 1956 году в Каннах состоялась премьера советской версии «Отелло» с Сергеем Бондарчуком в главной роли. Толерантная Европа не оценила белого актера, играющего афроамериканца, но пройти мимо блистательной режиссуры не смогла. Второй приз Юткевич получил через десять лет за кино о жизни Ленина. Новаторство этого фильма в том, что он стал первой в истории СССР «увеличенным» фильмом, т.е. широкоформатные фильмокопии на 70-мм киноплёнке печатались с широкоэкранного 35-мм негатива. Жюри Канн по достоинству оценило столь ювелирную работу режиссера. «Летят журавли» реж. Михаил Калатозов 11-ый Каннский фестиваль – Золотая пальмовая ветвь

Чудесный и любимый всеми советский фильм «Летят журавли» в 1958 году произвел фурор в Каннах и по сей день является единственным русскоязычным фильмом, получившим главный приз фестиваля. Тонкая и душевная история о любви и войне с блестящими актерами Алексеем Баталовым и Татьяной Самойловой и уникальной операторской работой Сергея Урусевского покорила весь мир и даже сейчас является одной из любимейших за рубежом российских картин. Остается только надеяться, что в будущем этот успех можно будет повторить. Андрей Тарковский «Андрей Рублев» - 22-ый Каннский фестиваль - приз ФИПРЕССИ

«Солярис» - 25-ый Каннский фестиваль – Гран-при

«Ностальгия» - 36-ой Каннский фестиваль – «Лучший режиссер»

«Жертвоприношение» - 39-ый Каннский фестиваль – Гран-при

Андрея Тарковского до сих пор помнят и любят не только в Каннах, но и вообще по всему миру, и буквально ВСЕ его фильмы являются мировым достоянием. Первую награду фестиваля режиссер получил за эпическое полотно про житие Андрея Рублева. В основной программе картина не участвовала, поэтому ей достался побочный, но важный приз от иностранной прессы. В 1972 году «Солярис» так шокировал жюри Канн, что они просто не смогли отдать фильму главный приз – отделались Гран-при. Зато сейчас «Солярис» считается едва ли не самым великим научно-фантастическим фильмом в истории, а на Каннском фестивале нынешнего года он возглавил программу «Классика». Лучшим режиссером на Лазурном побережье Тарковского признали в 1983 году. Победу ему принес фильм «Ностальгия» о жизни русского писателя в Италии. Еще один Гран-при режиссер заработал своим последним фильмом «Жертвоприношение». «Сибириада» реж. Андрей Кончаловский 32-ой Каннский кинофестиваль – Гран-при

Эпический четырехсерийный фильм Андрея Кончаловского покорил Канны в 1979 году. В год премьеры полотна из-за него на Лазурном берегу чуть не разгорелся скандал, т.к. председатель жюри Франсуаза Саган была настроена разделить главный приз между Кончаловским и Копполой, представлявшим в том году «Апокалипсис сегодня». Но другие члены жюри не могли и помыслить о разделении награды между двумя сверхдержавами. В результате, российский режиссер увез домой только Гран-при, но весь мир по достоинству оценил его фильм. Некоторые критики даже называли его славянским вариантом «Унесенных ветром». «Утомленные солнцем» реж. Никита Михалков 47-ой Каннский фестиваль – Гран-при

Вслед за старшим братом, Гран-при Канн увез домой и Никита Михалков. Его фильм «Утомленные солнцем» по праву занимает важное место в отечественном кинематографе, и любим многими на родине и на Западе. Это единственная картина, снятая в России после развала СССР и получившая «Оскар» за лучший иностранный фильм, и, скорее всего, она взяла бы главный приз Канн, если бы в том же 1994 не вышло «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Но наши зрители любят этот фильм и без Золотой пальмовой ветви (а также без ненужных продолжений). Александр Сокуров «Молох» – 52-ой Каннский фестиваль – «Лучший сценарий»

«Отец и сын» – 56-ой каннский фестиваль – приз ФИПРЕССИ

Александра Сокурова многие считают едва ли не лучшим русским режиссером современности, и он это звание вполне заслужил. Ведь это первый в мире режиссер, который осмелился снять полнометражный фильм без монтажных склеек (и сделать это весьма успешно), список его наград переваливает за несколько десятков, а недавняя картина постановщика «Франкофония» уже считается практически достоянием мировой культуры. В сравнении со всеми достижениями, успех Сокурова на Каннском фестивале выглядит весьма скромно. В 1999 году фильм режиссера «Молох» об Адольфе Гитлере и Еве Браун принес Юрию Арабову награду за лучший сценарий. Через четыре года камерная драма «Отец и сын» получила приз от ассоциации иностранной прессы. Андрей Звягинцев «Изгнание» - 60-ый Каннский фестиваль – «Лучший актер»

«Левиафан» - 67-ой Каннский фестиваль – «Лучший сценарий»

Если кто и может оспорить у Александра Сокурова звание лучшего современного российского режиссера, то это Андрей Звягинцев. И пусть список его работ куда короче сокуровского, достойных фильмов в нем тоже немало. Многого стоит хотя бы тот факт, что именно за роль в картине Звягинцева «Изгнание» Константин Лавроненко получил приз лучшему актеру и стал единственным в истории российского кинематографа обладателем этой награды. А шумиху, которую два года назад наделал в Каннах «Левиафан», и так все помнят. Практически вся иностранная пресса назвала эту киноинтерпретацию истории библейского персонажа Иова одним из лучших фильмов года, а Андрей Звягинцев вместе с Олегом Негиным получили награду за лучший сценарий. «Тюльпан» реж. Сергей Дворцевой 61-ый Каннский фестиваль – главный приз «Особого взгляда»

Стоит сразу отметить – фильм «Тюльпан» снят казахским режиссером с казахскими актерами и Россия для него одна из стран производителей, но, тем не менее, это единственная картина постсоветского пространства, которой удалось одержать победу в программе «Особый взгляд». Комедийная драма с местным колоритом понравилась критикам по всему миру и даже выдвигалась от Казахстана на «Оскар». P.S. «В тумане» реж. Сергей Лозница 65-ый Каннский фестиваль – приз ФИПРЕССИ