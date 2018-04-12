Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета
Названа десятка самых ожидаемых фильмов конца весны и лета 2018 года.
Список опубликовало издание USA Today. По версии кинокритиков, именно к этим картинам будет приковано наибольшее внимание зрителей.
В десятке три фильма Marvel – это «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и оса».
В двух картинах – «Мстителях» и «Дэдпуле» – основного антагониста сыграл актер Джош Бролин.
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Среди самых ожидаемых фильмов также продолжение шпионской франшизы с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» и женская версия криминальной комедии Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» – «Восемь подруг Оушена».
Фото: Warner Bros. Pictures/ Village Roadshow Pictures/ Photo by Barry Wetcher
Самым ожидаемым мультфильмом лета называют анимационный фильм «Суперсемейка 2». Среди картин студии Walt Disney Pictures в топе также находится сольный фильм про героя легендарной фантастической серии фильмов – «Хан Соло. Звездные войны: Истории».
В списке также располагается боевик «Мир юрского периода 2», мюзикл «Mamma Mia! 2» и фильм ужасов «Реинкарнация».