Прямой эфир

Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета

12 апреля 2018 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Названа десятка самых ожидаемых фильмов конца весны и лета 2018 года.

Список опубликовало издание USA Today. По версии кинокритиков, именно к этим картинам будет приковано наибольшее внимание зрителей.

В десятке три фильма Marvel – это «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и оса».

В двух картинах  – «Мстителях» и «Дэдпуле» – основного антагониста сыграл актер Джош Бролин.

Его называют самым главным злодеем года – здесь подробнее.

Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета-1

Фото: imdb.com

Среди самых ожидаемых фильмов также продолжение шпионской франшизы с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» и женская версия криминальной комедии Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» – «Восемь подруг Оушена».

Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета-4

Фото: Warner Bros. Pictures/ Village Roadshow Pictures/ Photo by Barry Wetcher

Самым ожидаемым мультфильмом лета называют анимационный фильм «Суперсемейка 2». Среди картин студии Walt Disney Pictures в топе также находится сольный фильм про героя легендарной фантастической серии фильмов – «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета-7

Фото: Pixar

В списке также располагается боевик «Мир юрского периода 2», мюзикл «Mamma Mia! 2» и фильм ужасов «Реинкарнация».

# Фотофакт # Кино # Кино # Джош Бролин

Другие новости рубрики

Все новости
Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов
09 апреля 2018 16:19

Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов

Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров
09 апреля 2018 10:58

Тарантино, Коппола, Скотт: названы худшие фильмы лучших режиссеров

Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков
06 апреля 2018 10:16

Художественным руководителем легендарной «Табакерки» станет актёр Владимир Машков