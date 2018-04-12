Супергерои, шпионы, подруги Оушена: назван топ-10 самых ожидаемых фильмов лета

Названа десятка самых ожидаемых фильмов конца весны и лета 2018 года.

Список опубликовало издание USA Today. По версии кинокритиков, именно к этим картинам будет приковано наибольшее внимание зрителей.

В десятке три фильма Marvel – это «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и оса».

В двух картинах – «Мстителях» и «Дэдпуле» – основного антагониста сыграл актер Джош Бролин.