Мировой кинопрокат по итогам 2017 года установил рекорд выручки – 40 миллиардов долларов

Новости мира. Доходы от кинопроката в Китае, который является вторым по величине кинорынком мира, взлетели на 21 % (до почти 8 миллиардов долларов) благодаря высокой популярности фильмов местного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В десятку ведущих рынков также входят Япония, Великобритания, Индия, Южная Корея, Франция, Германия и Австралия. В общей сложности мировой рынок кино и сопутствующих развлечений в прошлом году достиг почти 90 миллиардов долларов.