«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»

На экранах страны начинается прокат художественного фильма «Не игра». Новая картина – полнометражный игровой фильм в жанре драмы, созданный к столетнему юбилею Вооруженных сил Беларуси.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Антон Сидоренко и киноактеры Борис Шумилин и Никита Лубенько.
О чём фильм?
Антон Сидоренко, главный редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Про современную белорусскую армию, что очень важно.
Почему в титрах не было режиссера?
Антон Сидоренко:
«Не игра» – это современный продюсерский тип кино, это не авторское кино, где один человек пишет сценарий, снимает, монтирует и потом один сам у себя смотрит в комнате. Сейчас современная схема продюсерского кино: один человек снимал, а второй – режиссер монтажа, специально приглашенный профессионал, его монтировал и режиссер, который работал на площадке, ему не совсем понравилось то, что другой человек сделал, смонтировал версию. И он попросил нас снять его фамилию с титров.
Как проходил съемочный процесс? Что запомнилось?
Антон Сидоренко:
Я должен сказать, что оплачивало проект Министерство культуры, но Министерство обороны принимало такое активное участие на каждом этапе и даже последнее слово сказал министр обороны. Был специальный показ за несколько дней до основного показа, и он нашел какие-то моменты, которые можно было поправить, так что у нас был консультант на самом высоком уровне. Студия должна выразить огромную благодарность Министерству обороны! Они сделали все, что нужно: и танки ездили куда нужно, и консультанты в звании полковника приходили каждый день, и просто все было идеально.
Что значит название фильма «Не игра»?
Антон Сидоренко:
Это такое двусмысленное название, это еще одна интрига, поэтому посмотрите, пожалуйста, фильм и будет понятно, о чем идет речь. Главный герой – программист, который работает над разработкой танковой стратегии.
Танков в фильме очень много. И один из них был даже специально сделан на киностудии, наши специалисты сделали полноразмерный макет советского танка Т-26. Он абсолютно не отличается от настоящего.
На кого рассчитан этот фильм?
Антон Сидоренко:
16+.
Почему 16+?
Антон Сидоренко:
Это еще одна интрига. У нас в фильме сразу две романтические линии, но естественно каждый молодой человек, который уходит в армию, он оставляет девушку, которая его ждет. Сразу две девушки у главного героя, и еще его командир – старший лейтенант, у него есть возлюбленная, которая работает в учебном центре, она работает на танковом тренажере. Представьте это, как она командует всеми этими устройствами. Танковый тренажер, на котором молодые солдаты обучаются управлять танком Т-72Б – основным танком белорусской армии.
Понравилось ли актерам играть в фильме? Узнаете, посмотрев видеоматериал.