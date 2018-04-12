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«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»

12 апреля 2018 09:55
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На экранах страны начинается прокат художественного фильма «Не игра». Новая картина – полнометражный игровой фильм в жанре драмы, созданный к столетнему юбилею Вооруженных сил Беларуси.  

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный редактор Национальной киностудии  «Беларусьфильм» Антон Сидоренко и киноактеры Борис Шумилин и Никита Лубенько.

О чём фильм?

Антон Сидоренко, главный редактор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Про современную белорусскую армию, что очень важно. 

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»-1

Почему в титрах не было режиссера? 

Антон Сидоренко:
«Не игра» это современный продюсерский тип кино, это не авторское кино, где один человек пишет сценарий, снимает, монтирует и потом один сам у себя смотрит в комнате. Сейчас современная схема продюсерского кино: один человек снимал, а второй – режиссер монтажа, специально приглашенный профессионал, его монтировал и режиссер, который работал на площадке, ему не совсем понравилось то, что другой человек сделал, смонтировал версию. И он попросил нас снять его фамилию с титров.

Как проходил съемочный процесс? Что запомнилось? 

Антон Сидоренко: 
Я должен сказать, что оплачивало проект Министерство культуры, но Министерство обороны принимало такое активное участие на каждом этапе и даже последнее слово сказал министр обороны. Был специальный показ за несколько дней до основного показа, и он нашел какие-то моменты, которые можно было поправить, так что у нас был консультант на самом высоком уровне. Студия должна выразить огромную благодарность Министерству обороны! Они сделали все, что нужно: и танки ездили куда нужно, и консультанты в звании полковника приходили каждый день, и просто все было идеально. 

Что значит название фильма «Не игра»?

Антон Сидоренко:
Это такое двусмысленное название, это еще одна интрига, поэтому посмотрите, пожалуйста, фильм и будет понятно, о чем идет речь. Главный герой – программист, который работает над разработкой танковой стратегии.

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»-4

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»-6

Танков в фильме очень много. И один из них был даже специально сделан на киностудии, наши специалисты сделали полноразмерный макет советского танка Т-26. Он абсолютно не отличается от настоящего.  

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»-9

На кого рассчитан этот фильм?

Антон  Сидоренко:
16+.

Почему 16+?

Антон  Сидоренко:
Это еще одна интрига. У нас в фильме сразу две романтические линии, но естественно каждый молодой человек, который уходит в армию, он оставляет девушку, которая его ждет. Сразу две девушки у главного героя, и еще его командир – старший лейтенант, у него есть возлюбленная, которая работает в учебном центре, она работает на танковом тренажере. Представьте это, как она командует всеми этими устройствами. Танковый тренажер, на котором молодые солдаты обучаются управлять танком Т-72Б – основным танком белорусской армии.  

«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»-12

Понравилось ли актерам играть в фильме? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Фотофакт # Кино # Кино # Антон Сидоренко # Борис Шумилин # Никита Лубенько

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