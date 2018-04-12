«Главный герой – программист, работает над разработкой танковой стратегии». «Беларусьфильм» представляет драму «Не игра»

Почему в титрах не было режиссера?

Антон Сидоренко:

«Не игра» – это современный продюсерский тип кино, это не авторское кино, где один человек пишет сценарий, снимает, монтирует и потом один сам у себя смотрит в комнате. Сейчас современная схема продюсерского кино: один человек снимал, а второй – режиссер монтажа, специально приглашенный профессионал, его монтировал и режиссер, который работал на площадке, ему не совсем понравилось то, что другой человек сделал, смонтировал версию. И он попросил нас снять его фамилию с титров.

Как проходил съемочный процесс? Что запомнилось?

Антон Сидоренко:

Я должен сказать, что оплачивало проект Министерство культуры, но Министерство обороны принимало такое активное участие на каждом этапе и даже последнее слово сказал министр обороны. Был специальный показ за несколько дней до основного показа, и он нашел какие-то моменты, которые можно было поправить, так что у нас был консультант на самом высоком уровне. Студия должна выразить огромную благодарность Министерству обороны! Они сделали все, что нужно: и танки ездили куда нужно, и консультанты в звании полковника приходили каждый день, и просто все было идеально.

Что значит название фильма «Не игра»?

Антон Сидоренко:

Это такое двусмысленное название, это еще одна интрига, поэтому посмотрите, пожалуйста, фильм и будет понятно, о чем идет речь. Главный герой – программист, который работает над разработкой танковой стратегии.