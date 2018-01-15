«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом и установило еще несколько рекордов

«Движение вверх» не только стало самым прибыльным российским фильмом, но и установило рекорд по сборам за уикенд. За 11-14 января лента заработала 383,9 миллиона российских рублей. Общие сборы фильма на сегодняшний день составляют 1,89 миллиарда российских рублей.

Напомним, что совсем недавно рекорд кассовых сборов обновила сказка «Последний богатырь». Ее сборы составили 1,653 миллиарда российских рублей. Этот рекорд продержался всего полтора месяца.