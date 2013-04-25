Актеру Юрию Яковлеву - 85

Новости России. Он был и бравым гусаром, и идеальным мужем и даже пробовал стать царем. Выдающемуся драматическому и комедийному актеру Юрию Яковлеву 25 апреля - 85. С юбилеем народного артиста СССР поздравил Президент Александр Лукашенко.

Фильмография Юрия Яковлева насчитывает десятки известных ролей. Картины «Гусарская баллада», «Идеальный муж», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» вошли в золотой фонд, а фразы героев в исполнения Яковлева стали афоризмами.

Всего на счету мастера экрана и сцены свыше 100 ролей. И во всех образах он правдивый и искренний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.