Прямой эфир

Актеру Юрию Яковлеву - 85

25 апреля 2013 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Он был и бравым гусаром, и идеальным мужем и даже пробовал стать царем. Выдающемуся драматическому и комедийному актеру Юрию Яковлеву 25 апреля - 85. С юбилеем народного артиста СССР поздравил Президент Александр Лукашенко.

Фильмография Юрия Яковлева насчитывает десятки известных ролей. Картины «Гусарская баллада», «Идеальный муж», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» вошли в золотой фонд, а фразы героев в исполнения Яковлева  стали афоризмами.

Всего на счету  мастера экрана и сцены свыше 100 ролей. И во всех образах он правдивый и искренний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Российские актеры # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
Народному артисту России Станиславу Любшину исполнилось 80
06 апреля 2013 15:18

Народному артисту России Станиславу Любшину исполнилось 80

Актрисе Элине Быстрицкой - 85
04 апреля 2013 08:04

Актрисе Элине Быстрицкой - 85

Фотографии кинозвезд, костюмы, оружие и автомобили супергероев выставлены на аукционе в Голливуде
03 апреля 2013 06:17

Фотографии кинозвезд, костюмы, оружие и автомобили супергероев выставлены на аукционе в Голливуде