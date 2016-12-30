10 лучших фильмов про Рождество и Новый год, которые вышли за последние 5 лет

Новый год и Рождество – наверное, одни из немногих праздников, к которым регулярно снимаются фильмы. Объективно, за всеми уследить просто невозможно: Голливуд, Болливуд, европейский кинематограф ежегодно участвует в этой гонке, охватывая всевозможные жанры. Комедии, приключенческие картины и романтические мелодрамы – на любой, как говорят, вкус. Чтобы сориентировать киноманов в лавине новогодних лент, мы предлагаем вам Топ-10 фильмов, которые вышли на большие экраны за последние пять лет. 12 месяцев. Новая сказка (2015) Девочка из нашего времени попадает в сказочный мир. Среди зимы она должна принести из леса букет подснежников, чтобы наступил Новый Год, который решил отменить злой королевский советник. И только тогда она вернется к родителям.

Ёлки 1914 (2014) 100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества. Декабрьские пробки, праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы – все было по-другому, за исключением … праздника. Люди готовились, жили, верили, мечтали и ждали настоящего чуда – Рождества!

Мамы 3 (2014) 31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы резать оливье и смотреть «Иронию Судьбы», летят в Прагу праздновать Новый Год «по-европейски». Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту небольшого, но очень красивого и уютного польского городка. Город встречает Мам абсолютно пустыми улицами. Новый Год для местных жителей- спокойный праздник. Наших Мам и их попутчиков это категорически не устраивает, и они решают устроить в этой «провинциальной Европе» настоящий, безбашенный Новый Год «по-нашему»… Дело за малым – найти Деда Мороза, Советское шампанское, оливье, петарды… в общем, всё, что нужно для праздника!

Подарок на Рождество 2 (2014) Ларри, родной отец восьмилетней Ноэль, и ее новый отчим соревнуются за звание лучшего отца и пытаются сделать грядущее Рождество незабываемым для девочки.

Это, блин, рождественское чудо (2014) Бойд Митчлер и его жена Луанн решают провести Рождество с отцом Бойда Митчем и его, мягко выражаясь, странноватым семейством. Сообразив, что он забыл дома все подарки, Бойд в компании брата и отца прыгает в машину и пытается совершить невозможное: съездить домой и вернуться обратно до рассвета.

Ёлки 3 (2013) Спустя два года они снова с нами: любимые герои «Ёлок» в самых невероятных новогодних историях. Боря и Женя, чьи годовалые дети в канун праздника доведут друзей до психушки. Маленькая девочка Настя, чьи родители разлучат ее влюбленных друг в друга собак. Лыжник и сноубордист в самой экстремальной в их жизни гонке – от военкома. И профессор из Екатеринбурга Андрей, чья любвеобильность вновь не доведет его до добра, а только до проруби в минус 30. Под бой курантов этих и новых героев «Ёлок» объединит бумеранг добра. Завершая свой круг, он заслуженно вернётся к каждому, кто его однажды запустил – кому улыбками и объятиями любимых и друзей, кому – праздничным настроением и соответствующим градусу состоянием, а кому-то… телефоном в холодце!

Рождество в Конуэе (2013) Сюзи недавно выписали из больницы, и ей нужен круглосуточный уход. Ее муж Дункан решает, что лучшее лекарство для Сюзи (и рождественский подарок, который она никогда не забудет) – это поездка на настоящем колесе обозрения, установленном в их собственном дворе. Почему именно колесо обозрения? Потому что в кабине такого колеса много лет назад Дункан сделал Сюзи предложение.

Почти Рождество (2013) Фильм расскажет о юмористических подвигах пары предприимчивых ребят, которые решают объединить свои усилия для того, чтобы быстро заработать денег на продаже елок в канун Рождества в Нью-Йорке.

Потерянное Рождество (2011) В канун Рождества в Манчестере появляется странный загадочный человек. Он не помнит ни как его зовут, ни где находится, ни что там делает. На куртке, в которую одет, он прочитал только имя Энтони. И вскоре обнаруживает в себе уникальную способность. Прикоснувшись рукой, он безошибочно определяет, что потеряли люди, и помогает им найти. Кто он и почему оказался в Манчестере на Рождество спустя год после того, как у маленького Гуса в автокатастрофе погибли родители? И все ли потери он в состоянии вернуть?

Санта на продажу (2010) Это фильм для тех, кто думает, что он уже не верит в Санта Клауса. Далеко в заснеженных горах Лапландии, в ущелье на глубине 486 метров обнаружили находку, надежно укрытую от всех. Теперь пришло время открыть ее миру.