Митя Писляк: «Работа художника, который рисует на стенах, оказалась не такой классной и весёлой»

В последние годы минчане стали свидетелями небывалого для нашего города преобразования – на домах стали появляться рисунки разных размеров, красочные, притягательные, обрамляющие арки и неприметные стены.





Почти все мюралы – плоды родившихся в столице фестиваля Vulica Brasil и арт-проекта Urban Myths. Уличное искусство в городе прижилось и стало процветать, что радует, особенно, если учесть, что ещё несколько лет назад подобные акции считались вольностями и вообразить, что стрит-арт станет особенной чертой Минска можно было с большим трудом.

Поколение «До» украшало дома более монументально, поколение «После» – не менее концептуально.







Митя Писляк, художник:

Я не верил, что мои работы будут появляться на стенах города, может, даже городов. Когда мы учились, мне казалось, что вот эти работы, минские мозаики известные – на «Востоке» и в других местах – сделаны какими-то суперлюдьми, либо там была большущая команда, которая всё делала. Так всё и было, но, тем не менее, я думал, что немногим дано, позволено будет, вообще, заниматься подобными вещами. Теперь я понимаю, что всё зависит от устремлённости каждого человека.

Даже, если он маленький, небольшого роста, такой, как я.

И можно сделать не только такие вещи, но и гораздо больше, смотря, что делают мои коллеги в других городах.





Пожалуй, Митя Писляк – один из первых, кто пошёл на авантюру создания граффити в Минске, наравне с фестивалем уличного искусства Vulica Brasil.

Сегодня эти работы имеют легальный статус.

Его первый шаг навстречу уличному искусству поддержала администрация района, и это стало лучшей мотивацией. Результат – репродукция картины «Портрет жены с цветами и фруктами» белорусского художника Ивана Хруцкого на стене жилого дома по улице Карла Маркса, 25.





Митя Писляк:

Конкретно этот дом был выбран, потому как я в то время ходил через этот двор. Давно наблюдал за этой стенкой. Мне нравилось, что она находится в центре города, и, в то же время, не выходит на главную улицу. Она видна издалека.

На мой взгляд, было место выбрано идеально. А почему эта работа? Поскольку она была одной из первых в Минске, я решил взять работу классического художника и трансформировать в свою графику, и нанести на стену, как будто это – большой холст, который висит с подсветкой на стене.

В прошлом году художники из Беларуси и Бразилии, участники фестиваля Vulica Brasil оставили после себя более 10 новых работ на домах столицы. Среди них есть и работа Мити Писляка на улице Железнодорожной.

Этот натюрморт – как пощечина общественному вкусу.

Художник – вегетарианец, а эта работа – своего рода, протест против классических натюрмортов другой эпохи.

Митя Писляк:

Меня это здание устраивает. Оно находится на Т-образном перекрёстке. И здесь достаточно большой траффик.

Мне кажется, оно отлично дополняет серое окружение. И цветовая гамма, как раз, была сделана такая, чтобы человек, проезжая мимо на машине или троллейбусе, в хмурое утро мог улыбнуться или почувствовать какую-то позитивную эмоцию.

Споры о дальнейшей судьбе минской Осмоловки (старые двухэтажные дома в районе улиц Богдановича – Киселева – Куйбышева – Коммунистической), как известно, ведутся не первый год.



Архитекторы, общественные активисты и местные жители предлагали различные сценарии развития событий: от полного сноса до сохранения всех домов. Но это – всё ещё городская драма.

Пока же Осмоловка живёт своей жизнью и даже обновляется.





Митя Писляк:

Эта работа была сделана в поддержку района Осмоловка, чтобы его не сносили, а остался он здесь ещё надолго. Меня попросили, как художника, сделать что-нибудь, чтобы показать, что район живёт, что, кроме того, что тут живут люди, здесь происходят какие-то культурные мероприятия.

К каждой работе проводишь анализ, готовишься, выбираешь сюжет.



И этот сюжет я выбрал потому, что, когда этот район появился, здесь селились семьи военных, представители богемы – художники, писатели. У всех у них были жены и дети.

Они все здесь и изображены – команда военных, художников с женой и детьми.

На Киселёва, например, можно подсмотреть за «Завтраком аристократа» в окне, которого нет.



Митя Писляк:

Это – окошко, которое сделано на месте пустующего окошка.

Мне очень нравится находить такие места, пустующие окна, ниши. Идеальное место для работ. Оно обрамлено рамой, можно сказать.

В районе «Новая Боровая» Митя осуществил более масштабный проект. Но и выполнение этой работы заставило его пойти на крайние меры.



Митя Писляк:

Работа художника, который рисует на стенах, оказалась не такой классной и весёлой, как может представиться на первый взгляд. Ходишь с баллончиком краски, в наушниках, делаешь её и, счастливый, уходишь домой.

В этот раз я ощутил, что это – просто страшная и опасная работа порой бывает.

Потому что, когда на 8-ом этаже ты висишь на подъёмнике, который шатается, и борешься с мыслью, что вот-вот он может упасть, потому что подъёмник мне дали в аренду, и никто тебя не страхует. Оказалось, экстремальной штукой. Но без дополнительных усилий ты не получишь большего результата.

По мнению художника, картина на стене – это диалог между жителями городав и зданиями, мимо которых они ежедневно проходят, не обращая на них внимания.