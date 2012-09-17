Британцы назвали самый смешной фильм в мире

Новости Великобритании. Британский кинопортал Lovefilm огласил рейтинг самых смешных фильмов за всю историю мирового кинематографа. Фаворитов по средствам голосования определяли кинолюбители. Сначала подписчики Интернет-ресурса выбрали 10 самых смешных комедий, которые им доводилось смотреть. Затем группе так называемых экспертов предложили посмотреть эти комедии в кинозале, а специальный прибор регистрировал взрывы смеха зрителей. И только после этой нехитрой процедуры путём арифметического деления было подсчитано, сколько раз в минуту в среднем смеялись эксперты при просмотре каждого фильма.

Таким образом, самым смешным фильмом по версии пользователей стала американская кинокомедия «Аэроплан» режиссёров Цукеров и Абрахамса с Лесли Нильсеном в главной роли, вышедшая на экраны в 1980 году. Собрав более 83 миллионов долларов США при бюджете в 3,5 миллиона долларов, картина имела успех в мировом кинопрокате.

По словам британских исследователей, эта комедия должна быть внесена во все медицинские пособия: зритель смеётся при просмотре «Аэроплана» три раза в минуту. Высокий результат, однако, у фильма сильные конкуренты.

На втором месте в рейтинге самых смешных фильмов находится фильм «Мальчишник в Вегасе», над ним зрители смеялись в среднем 2,4 раза в минуту. На третьем месте с небольшим отрывом в списке оказалась комедия «Голый пистолет». Далее в рейтинге – «SuperПерцы» (1,9 раза), «Борат» (1,7 раза), «Телеведущий» (1,6 раза), «Американский пирог» (1,5 раза), «Девичник в Вегасе» (1,4 раза), «Зомби по имени Шон» (1,3 раза), «Жизнь Брайана по Монти Пайтон» (1,2 раза).

Несмотря на то, что десятка победителей может показаться спорной, британские учёные утверждают, что во всех странах над фильмами смеются одинаково, сообщает ctv.by со ссылкой на The Daily Telegraph.