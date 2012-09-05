5 сентября в Витебске начались съемки фильма о Марке Шагале

Новости Беларуси. Режиссером картины выступил известный по картинам «Экипаж», «Москва, любовь моя», народный артист России Александр Митта. Полнометражная лента получила название "Миракль о Шагале", но у нее есть и второе название, которое, по мнению режиссера, более полно отражает идею – «Комиссар Шагал и гражданин Малевич», ведь лента затронет судьбу еще одного гения. Волею судьбы оба всемирно известных художника в начале 20 века жили и творили в Витебске.

Для съемок в Витебске специально построили Еврейский квартал. Синагога, цирюльня, торговые лавочки, аптека, банк. Все эти объекты, воссозданные по образцам начала 20 века, декорации к фильму «Миракль Шагала». , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый взгляд - обычная стройка. Только большинство стройматериалов — пенопласт и папье-маше. Иллюзию реальности создает бригада декораторов из Беларуси, России и Украины. Олег Казаринов - настоящий ас советской «фабрики грез». 30 лет работал на Ялтинской киностудии. Строил декорации к десяткам фильмов, в том числе знаменитому «Тарасу Бульбе».

Олег Казаринов, бутафор-декоратор:

Обманываем зрителя. Пенопласт вот выдаем за камень. Труба вот печная сделана из пенопласта. Мы ее распишем красочкой, не отличишь от кирпича.

Для бутафорского квартала свозили старенькие заброшенные дома. Горы реквизита, собранного в деревнях, тщательно обработали. Но большинство декораций — новодел с эффектом старины. А сами конструкции — муляж. Псевдокаменные стены или бетонные фундаменты - на самом деле из дерева.

Дмитрий Полищук, постановщик-декоратор:

Вот этот дом - все деревянное, художники все вырезают. Потом вывешивается.

Помимо еврейского квартала, съемки также пройдут в Санкт-Петербурге и на витебских улицах. Декораций же после их завершения не останется. Их придется сжечь... для одной из сцен. Шагал родился, когда в Витебске полыхал страшный пожар, спаливший половину города. Дом будущего художника тогда чудом уцелел.