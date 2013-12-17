Леониду Броневому, сыгравшему роль Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны», сегодня исполняется 85

Новости России. Талантливому российскому актеру театра и кино Леониду Броневому сегодня исполняется 85 лет. С юбилеем народного артиста СССР поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгие годы Леонида Сергеевича знали только заядлые театралы и это несмотря на то, что он был ведущим актером Московского драматического театра на Малой Бронной и в «Ленкоме». Играл в знаменитых спектаклях «Ромео и Джульетта», «Вишневый сад», «Чайка», «Палач палача». Всенародную же славу Броневому принесла роль Мюллера в знаменитом телесериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Она и стала «визитной карточкой» актера.

Наибольшее профессиональное умение Броневого - умение мыслить в образе. Это своеобразные актерский интеллект, который украсил и другие роли Броневого. Среди них: Герцог в притче «Тот самый Мюнхгаузен», Велюров в лирической комедии «Покровские ворота». Леонид Сергеевич даже принимал участие в озвучке мультфильмов: «Пластилиновая ворона» и «Следствие ведут колобки».