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Белорусской-китайский фильм, анимация для взрослых. Что ещё подготовили на «Лістападзе» в 2023 году?

17 ноября 2023 08:58
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17 ноября – знаковый день для всех любителей хорошего кино. Сегодня открывается 29-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Открытие пройдет сразу в 80 кинотеатрах по всей стране, а торжественная церемония состоится в Минске, в Доме кино. Было подано свыше 2 000 заявок из 107 стран.

Подробнее о культурном событии поговорили в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь с Юрием Алексеем и Константином Андрюшечкиным.

Белорусской-китайский фильм, анимация для взрослых. Что ещё подготовили на «Лістападзе» в 2023 году?-1

Юрий Алексей, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
У нас рекордное количество заявок. Сегодня на церемонии открытия с нами российские актеры и продюсеры. Это Игорь Угольников. С нами гости из Китая, планируем начать совместное производство фильма. В рамках фестиваля 20 ноября будет подписан договор о намерениях. Также мы прорабатываем вопрос прописания договора с партнерами из Татарстана. Игорь Угольников везет сценарий на рассмотрение, будет совместно организовывать производство фильма «Батька Минай».

Белорусской-китайский фильм, анимация для взрослых. Что ещё подготовили на «Лістападзе» в 2023 году?-4

Константин Андрюшечкин, программный директор конкурса анимационного кино XXIX Международного кинофестиваля «Лістапад»:
438 заявок из 71 страны, из которых мы отобрали 36 анимационных фильмов из 15 стран. Авторская короткометражная анимация, которая сейчас в тренде во всем мире, – это анимация в первую очередь для взрослых. Даже детскую короткометражную анимацию найти не так просто, потому что в основном она сериальная или полнометражная. Но мы всегда в нашем конкурсе находим очень хорошую детскую короткометражную анимацию. В этом году будет даже больше детских мультфильмов, чем взрослых. Сформировано две программы 6+ и две программы 16+.

Какой репертуар привезли участники и чем будут удивлять режиссеры? Смотрите в видеоматериале.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Кино # Юрий Алексей # Константин Андрюшечкин # Фотофакт

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