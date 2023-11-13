Билеты на киносеансы «Лістапада» уже в продаже! Рассказываем о новинках фестиваля
Новости Беларуси. В четырех кинотеатрах столицы – «Беларусь», Дом кино, «Пионер» и «Центральный» – состоятся показы фильмов, представленных на Минском международном кинофестивале «Лістапад». Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а открытие форума одновременно пройдет в более чем 80 кинотеатрах страны.
Как готовятся к празднику кинематографистов, узнала Диана Головач.
В этом году география фестиваля расширилась. Подали более 2 тысяч заявок из 180 стран мира. Но попали в конкурсную программу не все. Главной площадкой «Лістапада» впервые станет Дом кино. Здесь пройдут знаковые события – торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля.
Диана Головач, корреспондент:
Пока тут совсем тихо. А уже в конце недели здесь будут лежать красные дорожки и сверкать софиты. Обещают много звезд!
Киносостав гостей держится в секрете. А вот из того, что известно, программа фестиваля уже утверждена. Конкурсные картины можно будет увидеть в залах четырех основных кинотеатров столицы. Выбор фильмов широкий: от игровых и документальных до анимационных. Для самых маленьких зрителей свои двери традиционно распахнет столичный «Пионер».
Александр Петрович, директор кинотеатра «Пионер»:
Фильмы довольно интересные. И российского производства, и белорусского. Будут фильмы Турции, Индии, Китая. Всем категориям людей, которые посетят наш кинотеатр, будет интересно.
Новинка фестиваля – экскурсия по главной киностудии столицы. Причем абсолютно бесплатная 22 ноября.
Диана Головач:
Кино снимается здесь! В этом году двери «Беларусьфильма» откроют для всех желающих. Покажут кухню изнутри от съемочного процесса до монтажа.
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