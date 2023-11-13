Билеты на киносеансы «Лістапада» уже в продаже! Рассказываем о новинках фестиваля

Новости Беларуси. В четырех кинотеатрах столицы – «Беларусь», Дом кино, «Пионер» и «Центральный» – состоятся показы фильмов, представленных на Минском международном кинофестивале «Лістапад». Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а открытие форума одновременно пройдет в более чем 80 кинотеатрах страны. Как готовятся к празднику кинематографистов, узнала Диана Головач.

В этом году география фестиваля расширилась. Подали более 2 тысяч заявок из 180 стран мира. Но попали в конкурсную программу не все. Главной площадкой «Лістапада» впервые станет Дом кино. Здесь пройдут знаковые события – торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля.

Диана Головач, корреспондент:

Пока тут совсем тихо. А уже в конце недели здесь будут лежать красные дорожки и сверкать софиты. Обещают много звезд!

Киносостав гостей держится в секрете. А вот из того, что известно, программа фестиваля уже утверждена. Конкурсные картины можно будет увидеть в залах четырех основных кинотеатров столицы. Выбор фильмов широкий: от игровых и документальных до анимационных. Для самых маленьких зрителей свои двери традиционно распахнет столичный «Пионер».

Александр Петрович, директор кинотеатра «Пионер»:

Фильмы довольно интересные. И российского производства, и белорусского. Будут фильмы Турции, Индии, Китая. Всем категориям людей, которые посетят наш кинотеатр, будет интересно. Новинка фестиваля – экскурсия по главной киностудии столицы. Причем абсолютно бесплатная 22 ноября.