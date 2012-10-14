Анна Снаткина, звезда известного сериала, вышла замуж за телеведущего Виктора Васильева

Новости России. В пятницу, 12-го октября, в Санкт-Петербурге состоялась церемония бракосочетания известной актрисы Анны Снаткиной и телеведущего Виктора Васильева. Торжество прошло в обстановке строгой секретности.

На празднике присутствовало более ста гостей, а сам брак зарегистрировали прямо в ресторане. К слову, доступ на праздник был ограничен – чтобы попасть на торжество, нужно было предъявить приглашение и дождаться проверки по спискам.

Для 29-летней Снаткиной и 37-летнего Васильева это первый брак. О их свадьбе стало известно в конце сентября, однако пара скрывала от общественности дату и место проведения торжества. По информации российской прессы, эксклюзивное право на фото- и видеоматериалы со свадьбы было предоставлено одному гламурному изданию за 8 млн рублей.

Анна Снаткина, российская актриса:

У нас очень романтические и нежные отношения! Он – любовь всей моей жизни! Знаете, вот это ощущение, когда бабочки в животе? Я испытываю это, когда он рядом. Я хочу летать, хочу творить и улыбаться – это настоящее счастье.

Виктор Васильев, телеведущий:

Я действительно встретил девушку своей мечты. Аня красивая, умная, очень женственная.