Актёр Алексей Панин устроил дебош в Амурской области. Его задержали

Новости России. В Амурскую область Панин приехал с гастролями и уже дважды успел оскандалиться.

Во вторник утром Алексей устроил скандал в развлекательном центре Благовещенска. Он принялся бить посуду и крушить оборудование из-за счёта, предоставленного заведением.

Сотрудница ресторана:

В кафе он появился под утро вторника. Был уже нетрезв. Устроил скандал с обслуживающим персоналом из-за счета. Персоналу заведения пришлось вызывать сотрудников вневедомственной охраны. Прибывший на место наряд увез актера.

По словам сотрудницы заведения, ущерб составил около 30 тыс. рублей. Правда, в полицейском участке Алексей провёл не много времени: после того как обстоятельства произошедшего выяснились, Панина отпустили. Сообщается, что ущерб заведению актёр возместил сполна.



Чуть ранее в городе Свободном, актёр устроил пьяный дебош в одном из городских кафе. Панин был недоволен качеством приготовленных блюд.

Российский актёр Алексей Панин известен не только ролями в популярных фильмах, но и непростым нравом. То он устраивает скандал с персоналом ресторана, то перестаёт контролировать свою речь в общении с людьми в общественных местах. В 2005 году прямо на съемочной площадке фильма «Четыре таксиста и собака-2» артист подрался с режиссером Фёдором Поповым. Поклонники опасаются: скоро пьяных выходок Алексея Панина станет больше, чем сыгранных им ролей (Панин в комедии «Жмурки» – смотрите трейлер).

Напомним, летом во время гастролей в Крыму Панин подрался с таксистом. Как пишет пресса, Алексей умудрился настроить против себя крымских татар, местных чиновников, политиков и даже украинский МИД.