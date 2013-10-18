Зрители требуют запретить фильм «Сталинград» Фёдора Бондарчука

Новости России. Житель Самары Петр Морозов направил в Министерство культуры петицию о запрете показа фильма режиссёра Фёдора Бондарчука «Сталинград». Петиция требует полного запрета на прокат фильма в России и за рубежом, а также отзыва заявки на «Оскар».



Документ уже подписали около 3 тысячи человек, среди которых россияне, белорусы, украинцы, молдаване, жители других стран СНГ и Европы.

Петр Морозов (текст петиции):

Фильм фактически целиком снят на государственные средства в размере 1 миллиарда рублей. Данный фильм в России вызвал волну гнева у посмотревших его зрителей.

В фильме фашистские войска целиком полностью захватили Сталинград. Советская армия находится на другом берегу Волги, и пытается переправиться через Волгу чтобы отбить город. Группе из 6 разведчиков удается занять один из домов, который находится напротив переправы советских войск. В этом доме они соседствуют с девушкой Катей - одной из выживших жительниц дома. Весь фильм показывает события в Сталинграде, разворачивающиеся в этом доме. Этот дом Бондарчук называет «Домом Громова» – по фамилии командира группы советских солдат.

Чем недовольны зрители?

Далее по тексту автор называет пункты, в которых обосновывает недовольство картиной. В частности «отношение жителей друг к другу показано как негативное, с отсутствием взаимопомощи», «отношение местных жителей к немцам показано как нейтральное или положительное», «патриотизм советских воинов показан как невысокий» и т.д. По мнению П.Морозова это «формирует негативный образ как советских солдат, так и мирного населения города как у российских зрителей, так и сформирует его у зрителей фильма из-за рубежа».



На сайте, где размещена петиция, зрители также оставляют отзывы. Вот некоторые из них.

Мария Селезнёва, Уфа:

Я считаю, что данный фильм искажает исторические события Второй мировой войны.

Евгений Прокофьев, Торжок:

Это героизация нацизма в стране победившей фашизм. Позор сыну Великого Бондарчука!

Борис Байков:

Ф.Бондарчук своими лже-историческими фильмами оскорбляет память героев Войны и до неузнаваемости калечит историю России. Его фильмы про Войну нельзя показывать ни в России, ни на Западе.

Наталья Мельник, Днепропетровск, Украина:

Надо отстаивать честь своих потомков, это наш долг перед ними.

Недовольные картиной «Сталинград» требуют привлечь к ответственности лиц, принимавших решение о финансировании картины, а также членов совета, проверявшего историческую достоверность.

Как отреагировали ветераны на картину «Сталинград»?

Фильм «Сталинград» Фёдора Бондарчука вышел в прокат 10 октября. За первую неделю проката в России и СНГ собрал 713 миллионов рублей. Выход фильма в мировой прокат предварил специальный показ в Волгограде перед ветеранами: участниками и свидетелями тех событий. Ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы и члены организации «Дети военного Сталинграда» были первыми, кто увидел картину Бондарчука-младшего. Фёдор Сергеевич принял такое решение неслучайно.

Фёдор Бондарчук (режиссёр фильма «Сталинград»):

Для нас важно было, и мы с самого начала понимали, знали и хотели сделать первую премьеру в Волгограде. Мы снимали об этом месте, об этом уникальном событии, аналогу которому нет в истории войн и всего человечества.

Судя по отзывам, картина ветеранам понравилась. Правда, в комментариях СМИ многие подчёркивали, что фильм «Сталинград» – в первую очередь художественное произведение.

Максим Загорулько, почетный гражданин Волгограда, участник Сталинградской битвы, председатель редакционной коллегии энциклопедии «Сталинградская битва»:

Фильм хорош в первую очередь тем, что показал, что такое война, и дает более четкое представление, что такое Сталинградская битва. В фильме есть история и историческая правда, надо знать хорошо историю своего города, чтобы ее там увидеть.

Ашот Старибеков, участник Сталинградской битвы:

Фильм понравился в общей сложности, но есть нюансы. Можно сказать, что не отлично, но хорошо. Показали любовь, но там таких эпизодов не бывает: любовь туда-сюда, знаете, но я такого там не встречал, наше дело было воевать.



Тамара Никифорова, член организации «Дети военного Сталинграда»:

Летом 1942 года мне было 16 лет. Почти три месяца мы жили в подвале на улице Баррикадной, чуть в стороне от центра. Мне кажется, Бондарчук немного сгустил краски, в фильме почему-то всё время темнота. А в сентябре и октябре в городе было много солнца, было тепло. Темнота была только в первые дни бомбёжек.

Тамара Колбасина, член организации «Дети военного Сталинграда»:

Я всю войну провела в Сталинграде. Когда начались бои, мне было 9 лет. Помню первую бомбардировку. Посоветую внукам посмотреть это кино, пусть увидят, какой ад нам пришлось пережить.

Владимир Туров, участник Сталинградской битвы:

Фильм Бондарчука, конечно же, художественное произведение, но мне оно понравилось.

Виктор Шестель, полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны:

Тяжелый фильм, особенно для женщин, поскольку это суровая война, убийства, большие потери. Показали бомбежку, все горит, полыхает. Показали истинную войну. Я все это видел наяву… Впечатление в общем осталось положительное.

После показа в Волгограде местная пресса подвела итог: ветераны фильм приняли и оценили работу на крепкую «четвёрку». Сам Бондарчук признался, что оценкой доволен.

Фёдор Бондарчук (режиссёр фильма «Сталинград» в интервью «Комсомольской правде»):

Это очень страшно: ты заходишь в зал, а там сидит 100 человек от 77 до 97 лет. Знаете, как они оскорбились, когда мы предложили им посмотреть картину в обычном формате! Нет, все надели 3D-очки. У многих слуховые аппараты, очки, на которые пришлось громоздить вторые очки. В картине для меня есть некие точки напряжения – и я очень волновался, как они их воспримут. Прежде всего, это сильная немецкая линия – мы ведь принципиально не хотели делать из немцев карикатурных персонажей, с пузиками и в круглых очках. Нет, одного из главных героев в картине играет известный актер Томас Кречман, который был членом олимпийской сборной ГДР по плаванию, бежал из ГДР в ФРГ. И немцы, которых мы показываем, – это миллион таких Томасов Кречманов, с такими же шеями и с такой выправкой.

«Сталинград» Бондарчука. Битва в 3D

«Сталинград» – первая российская картина в формате IMAX 3D. Как отметил продюсер фильма, Александр Роднянский IMAX – это способ максимально приблизить зрителя к событию.

Александр Роднянский, продюсер фильма «Сталиндрад»:

Вся история кинематографа последних 100 лет – технологическое развитие, способное приблизить зрителя к событиям на экране. Все то, что происходит на экране, должно стать частью личной эмоциональной жизни сидящих в зале людей.

Однако, создателей «Сталинграда» уже упрекнули в том, что в погоне за спецэффектами войну превратили в аттракцион.

Фёдор Бондарчук (режиссёр фильма «Сталинград» в интервью «Комсомольской правде»):

Я слышал этот упрёк. Единственный ответ, который у меня есть, основан на опыте нескольких показов на аудиторию. Все эти вопросы уходят после просмотра фильма. Нет, это не аттракцион, а стереоизображение в формате IMAX нужно мне не для развлечения, не ради эффекта, а для погружения зрителей в атмосферу войны, не для пугалок и стрелялок, а для того, чтобы заставить их сопереживать. Но это можно понять только после просмотра картины.

Со слов создателей картины, советское военное классическое кино и новые технологии «поженили» для того, чтобы предоставить зрителю максимальный эффект присутствия.

Фёдор Бондарчук (режиссёр фильма «Сталинград» в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

При этом мы не злоупотребляем эффектом – у нас нет на экране свистящих мимо головы зрителя пуль. Но я вам рекомендую посмотреть картину в IMAX – это совсем другой фильм. Кинематографический мир по этому поводу раскололся пополам. Одни утверждают, что все будут воспринимать этот формат нормально и для кино он раздвигает границы, другие уверены, что IMAX убьет кино. Дело вкуса, но я свою картину по-новому увидел именно в этом формате. Можете себе представить, что я от крупного плана Петра Федорова не бросаю взгляд, а в прямом смысле поворачиваю голову, чтобы посмотреть, что находится на столе в кадре. На этом экране видно все, поэтому фильм должен сниматься в тысячи раз подробнее, ибо все (зараза!) видно – до мельчайших деталей! И в этой ситуации очень важен ассистент по реквизиту и о-очень важен ассистент по декорациям, который занимается мешочками… с разной пылью.

Съёмки «Сталинграда» длились три года. Главные роли в картине исполнили Петр Федоров, Алексей Барабаш, Дмитрий Лысенков, Андрей Смоляков, Сергей Бондарчук, Мария Смольникова и американский актер Томас Кречман. Бюджет картины – 30 млн долларов. Официальным спонсором фильма является крупный в России банк.

В процессе написания сценария съёмочная группа провели исследование: они спрашивали людей на улицах, что такое Сталинградская битва. И по признанию Бондарчука, ответы просто пугали.

Фёдор Бондарчук (режиссёр фильма «Сталинград» в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

Еще снимая «Остров», мы с Роднянским обсуждали разные темы для будущих проектов. В какой-то момент всплыла тема Сталинградской битвы, она со временем захватила нас и стала главной. В процессе написания сценария мы провели одно исследование – спрашивали людей на улицах, что такое Сталинградская битва? Результаты просто напугали. Для сегодняшней аудитории это такое же белое пятно, как взятие Бастилии или троянский конь. У нас не было цели никого ни поучать, ни наставлять - мы просто хотим рассказать эмоциональную человеческую историю, которая может быть заставит кого-то погуглить: а что же это за битва была?

«Сталинград» и «Оскар»

Фильм «Сталинград» попал в лонг-лист кинопремии «Оскар».

Согласно регламенту Американской киноакадемии, каждая страна имеет право номинировать лишь один фильм, который был выпущен в прокат в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года и показан в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд.

В числе других претендентов российский оскаровский комитет рассматривал также фильмы «Легенда №17» Николая Лебедева, «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебниква, «Рассказы» Михаила Сегала, «Майор» Юрия Быкова и мультфильм «Кин-дза-дза» Георгия Данелия. Как сообщают российские СМИ, большинство голосов набрал именно «Сталинград».

Отметим, в своём микроблоге Владимир Мединский, министр культуры РФ назвал достойным выбор российской оскаровской комиссии, выдвинувшей фильм «Сталинград» Федора Бондарчука на премию «Оскар».

Церемония вручения премий «Оскар» пройдёт 2 марта следующего года в Лос-Анджелесе. Номинантов в 24-х категориях, в том числе «Лучший иностранный фильм», назовут в январе-феврале.



Напомним, фильм Фёдора Бондарчука уже второй раз оказывается в лонг-лист кинопремии «Оскар». В 2006 году на «Оскар» выдвигалась его «9 рота». Но престижную награду так и не получила.