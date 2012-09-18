Актеры синхронных шумов озвучивают киноленты в трусах

В «Студии хорошего настроения» на СТВ Сергей Шункевич – звукорежиссер кинолент «Днепровский рубеж», «Зал ожидания», «Площадь Победы», «Немец» и других.

Технология озвучивания фильма одна или их несколько? Как это происходит?

Сергей Шункевич, звукорежиссер:

Есть две технологии записи звука. Это запись чистового звука на площадке, эта фонограмма непосредственно используется в кино. Есть фонограмма черновая, которая записывается для того, чтобы актеры могли себя переозвучить. Этот принцип такой же, как был и 20, и 30 лет назад.

Как рождаются шумы в кинопроизводстве?

Сергей Шункевич:

Есть экран, есть большой темный зал, насыщенный, наполненный, на первый взгляд, мусором. Там валяются осколки стекол, камни, тряпки, консервные банки. Например, вместо звука ходьбы по снегу используется крахмал в полотняных мешочках. За этим процессом очень интересно наблюдать, потому что в силу определенных причин актер синхронных шумов для того, чтобы изображать одни звуки, не должен воспроизводить другие. Даже не то, чтобы дышать. Актер, извините меня, должен работать в трусах. И наблюдать, как взрослый мужчина изображает шаги или приседания, очень интересно.

А на Западе такие же технологии?

Сергей Шункевич:

Все то же самое. Те же актеры синхронных шумов, это очень сложная, высокооплачиваемая работа.

Помимо раздевания, что еще должен уметь актер синхронных шумов?

Сергей Шункевич:

Актер синхронных шумов должен понимать, из чего создавать звуки.

У меня был случай, мы работали в студии с актером синхронных шумов, который привез необходимый реквизит. Мы отработали один день, остался, мягко говоря, беспорядок. Я пришел, на полу лежал коврик, на который был насыпан мусор, камешки, песок, листья. Я все это аккуратненько смел, вынес и выбросил. И когда на следующий день пришел актер синхронных шумов, у него была истерика. Оказывается все, что было насыпано на этом коврике, он аккуратно заворачивал и уносил на следующий фильм. Там была очень точная фактура…

А как озвучивают животных?

Сергей Шункевич:

Если скачет лошадь, то кокосовый орех разрезают пополам и дольками стучат по разным фактурам.