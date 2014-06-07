Актеры Антонио Бандерас и Мелани Гриффит разводятся после 18 лет брака

Новости США. 53-летний Бандерос и 56-летняя Гриффит разводятся после 18 лет брака. Инициатором развода стала Мелани Гриффит: в качестве причины женщина назвала «непреодолимые разногласия».

Гриффит требует передать ей права на воспитание дочери Стеллы. В сентябре девушка станет совершеннолетней.

Супругам также предстоит раздел имущества. У Мелани и Антонио недвижимость в США и в Испании.

Для Бандераса это второй развод, для Гриффит – четвертый. Пара пока воздерживается от комментариев.

Слухи о разводе пары последний раз появлялись в 2012 году. Тогда зарубежные СМИ писали, что Мелани Гриффит ревнует мужа. И повод, очевидно, был.

В этом году на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля Бандерас появился с актрисой Малликой Шерават. По неподтвержденной информации, у Бандераса есть ребенок от любовницы.

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