Актер Джордж Клуни и адвокат Амали Аламуддин поженились: торжество обошлось в 2,5 миллиона евро (ФОТО)

Новости США. Одним завидным холостяком в Голливуде стало меньше. Клуни и его избранница адвокат Амали Аламуддин узаконили свои отношения в Венеции. Сотни фотографов и светских репортеров с утра пятницы уже собрались на набережных.

Бракосочетание состоялось на закате, в семь часов вечера.

Друзья и родственники к роскошному отелю «Аман», расположенному на Большом канале, приплывали на скоростных катерах. В списке приглашенных – более 150 гостей. Среди них актеры, режиссеры, продюсеры.

Говорят, что Клуни подписал договор с обслуживающим персоналом: если кто-то раскроет подробности, то заплатит штраф 5 тысяч евро. Кстати, пресса уже назвала эту свадьбу в Венеции свадьбой десятилетия. Неудивительно: журналисты подсчитали, что на торжество актер потратил не меньше 2,5 миллионов евро.



Гулять Венеция будет пять дней. Предполагается, что за это время Аламуддин сменит 12 нарядов.

Историю любви Клуни и Аламуддин читайте здесь.

Эксклюзивные права на фотосъёмку и освещение свадьбы выкупил американский журнал Vogue. Среди гостей папарацци запечатлели лавного редактора издания Анну Винтур. По личному распоряжению Клуни на свадьбу запретили проносить мобильные телефоны. Так что мы не нашли ни одного «селфи» с торжества.

После развода в 90-х Клуни поклялся, что не женится никогда.

Но, очевидно, действительно встретил ее, свою даму сердца. Амали – 36. Она преуспевающий юрист, защищала Юлию Тимошенко, когда та обратилась в Европейский суд по правам человека, представляла интересы Джулиана Ассанжа в лондонском суде.

Кстати, в разное время Клуни встречался с первыми красавицами, среди которых модель Синди Кроуфорд, актрисы Джулия Робертс, Келли Престон. Смотрите фото здесь!

Джордж Клуни в фильме «Признания опасного человека» (смотрите видео!).