Режиссер Андрей Кончаловский отказался от «Оскара»

Новости России. Традиционно осенью Российский Оскаровский комитет выбирает фильм, который будет представлять страну в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Каждая страна имеет право предоставить лишь одну картину.

После чего кинематографисты Голливуда из длинного списка выбирают лишь несколько кандидатов на статуэтку (так называемый шорт-лист).



Бороться за право называться «Лучшим фильмом на иностранном» в этом году вполне могла картина «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» режиссера Андрея Кончаловского. Ключевое здесь: могла бы.

Режиссер заявил, что ему не нужен «Оскар». И тому несколько причин.

Андрей Кончаловский, режиссер:

В силу различных причин я не следил за событиями после Венецианского Фестиваля, и не был уведомлен о том, что мой фильм «Белые Ночи почтальона Алексея Тряпицына» был квалифицирован для рассмотрения Оскаровским комитетом на предмет выдвижения.

Хочу Вас уведомить, что я отзываю фильм от рассмотрения Комитетом и прошу его не обсуждать. Причин для этого две – личная и общественная.

В последние годы я достаточно резко критиковал Голливудизацию российского рынка и пагубное влияние коммерческого американского кино на формирование вкусов и пристрастий наших зрителей. В связи с этим бороться за обладание премией Голливуда, мне кажется просто нелепым.

С другой стороны – сама премия «Оскар» сегодня чрезвычайно переоценена определенной частью кинематографистов, она создает иллюзию мирового признания и является как бы свидетельством бесспорных качеств кинопроизведения, что естественно, не факт.

Напомним, Андрей Кончаловский за фильм «Белые Ночи почтальона Алексея Тряпицына» получил «Серебряного льва» на 71-ом Венецианском кинофестивале.

Кроме того, эта же картина была удостоена одной из дополнительных премий в рамках киносмотра – Green Drop Award. Премию вручают тем картинам, в которых особое внимание уделено экологическим ценностям.

О чем «Белые Ночи почтальона Алексея Тряпицына»?

Это часть трилогии фильмов о русской деревне.

Работу над трилогией Кончаловский начал в 1967 году. Первой была картина «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», второй – «Курочка ряба» (1994 год).

Во всех трех фильмах режиссер рассказывает о жизни простых людей в русской деревне.

Андрей Кончаловский, режиссер:

Это мои ощущения относительно жизни среди очень простых русских людей. Я снимал кино про них, снимал вместе с ними, они мне помогали писать сценарий.