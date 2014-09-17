Народный артист России Владимир Меньшов 17 сентября отмечает 75-летие

Новости России. Народному артисту России, актеру, сценаристу и продюсеру Владимиру Меньшову 17 сентября исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще учась в институте он дебютировал в кино. За роль в фильме «Человек на своем месте» был удостоен премии на Всесоюзном кинофестивале за лучшее исполнение мужской роли.

Он снялся в фильмах «Соленый пес», «Последняя встреча», «Собственное мнение», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Где находится нофелет?».

Сам Владимир Меньшов считает свои актерские работы не более чем хобби, главным делом своей жизни он называет кинорежиссуру.

Его режиссерский дебют - фильм «Розыгрыш», вышедший на экран в 1976 году. Следующим стал «Москва слезам не верит». Успех картины оказался фантастическим. Впервые в истории отечественного кинематографа он был удостоен премии «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Несколько фильмов он продюсировал, а к некоторым писал киносценарии.

За большой вклад в развитие кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность Владимир Валентинович награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, он лауреат Государственной премии СССР и РСФСР.

С юбилеем народного артиста России поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.