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Актер Дмитрий Дюжев стал отцом во второй раз

27 января 2015 17:29
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Новости России. В семье популярного российского актера Дмитрия Дюжева случилось радостное событие. Жена Татьяна на днях подарила ему второго сына. Старшему – Ивану – уже исполнилось 7 лет.

Новость о рождении второго малыша в семье Дюжевых подтвердили коллеги Дмитрия.

На сайте МХТ имени А.П.Чехова, где играет актер, появилось официальное поздравление счастливых родителей.

Сообщение на сайте МХТ:
Московский Художественный театр от всего сердца поздравляет Дмитрия Дюжева  и его супругу Татьяну с рождением сына! С новой жизнью, дорогие родители! Будьте счастливы и здоровы! Ура!

В одном интервью Дмитрий Дюжев признался, что его жизнь перевернулась, когда он встретил будущую мать своих детей.

Дмитрий Дюжев, актер (цитата из архивного интервью):
Когда я встретил свою будущую жену, я стал спешить домой. Я теперь не могу попусту тратить время, тем более что дома меня уже ждет маленькое создание, маленький человечек.

Кстати, Дмитрий Дюжев никогда не представлял себе, что может стать артистом. Как и все мальчишки его двора, известный актер мечтал о море. Больше фактов об артисте вы узнаете из видео.

# Фотофакт # Кино # Звезды # Дмитрий Дюжев # Татьяна Дюжева

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