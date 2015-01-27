Актер Дмитрий Дюжев стал отцом во второй раз

Новости России. В семье популярного российского актера Дмитрия Дюжева случилось радостное событие. Жена Татьяна на днях подарила ему второго сына. Старшему – Ивану – уже исполнилось 7 лет.

Новость о рождении второго малыша в семье Дюжевых подтвердили коллеги Дмитрия.

На сайте МХТ имени А.П.Чехова, где играет актер, появилось официальное поздравление счастливых родителей.

Сообщение на сайте МХТ:

Московский Художественный театр от всего сердца поздравляет Дмитрия Дюжева и его супругу Татьяну с рождением сына! С новой жизнью, дорогие родители! Будьте счастливы и здоровы! Ура!

В одном интервью Дмитрий Дюжев признался, что его жизнь перевернулась, когда он встретил будущую мать своих детей.

Дмитрий Дюжев, актер (цитата из архивного интервью):

Когда я встретил свою будущую жену, я стал спешить домой. Я теперь не могу попусту тратить время, тем более что дома меня уже ждет маленькое создание, маленький человечек.



Кстати, Дмитрий Дюжев никогда не представлял себе, что может стать артистом. Как и все мальчишки его двора, известный актер мечтал о море. Больше фактов об артисте вы узнаете из видео.