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50-летняя Сандра Буллок зарабатывает больше всех актрис Голливуда. Ее доход – $51 млн в год

06 августа 2014 12:45
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Новости США. 50-летняя голливудская актриса Сандра Буллок возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года, составленного американским журналом Forbes. С июня 2013 года по июнь 2014 года Сандра заработала $51 млн.

Как отмечает издание, своими доходами Буллок обязана успеху фильма «Гравитация», в котором сыграла главную роль.

Картина собрала в прокате 716 млн долларов.

На втором месте в рейтинге разместилась Дженнифер Лоуренс ($34 млн), известная по фильму «Голодные игры». Третью позицию заняла Дженнифер Энистон ($31 млн). Четвертая строчка досталась Гвинет Пэлтроу, доход которой оценивается в $19 млн. Анджелина Джоли, лидер прошлогоднего рейтинга, делит пятое место с Кэмерон Диас, обе актрисы заработали по $18 млн.

Подводя итоги, Forbes отмечает, что женщины в Голливуде по-прежнему зарабатывают меньше мужчин.

Так, гонорар Роберта Дауни-младшего, который возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, составил $75 млн.

Через что надо пройти, чтобы стать актером, скажем, в Москве? Подробности вы узнаете из видео.

# Фотофакт # Кино # Анджелина Джоли # Звезды # Сандра Буллок # Дженнифер Лоуренс

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