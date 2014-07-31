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Актер Орландо Блум избил певца Джастина Бибера из-за девушки

31 июля 2014 13:14
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Новости Испании. Конфликт между актером Орландо Блумом и певцом Джастином Бибером произошел в одном из ресторанов Ибицы.

20-летний Бибер позволил себе грубое высказывание в адрес бывшей жены Блума – австралийской супермодели Миранды Керр.

Собравшиеся гости ликовали, когда удар Блума пришёлся по Биберу. Публика была явно на стороне Блума. Произошедшее сняла на видео и опубликовала в Facebook одна из свидетельниц конфликта.

А Биберу пришлось спешно покинуть заведение.

По информации зарубежных СМИ, отношения Блума и Бибера уже давно нельзя назвать приятельскими. Конфликт между ними назрел в 2012 году. Тогда певец был замечен с Мирандой Керр на одном из закрытых показов. После этого брак актера и модели дал трещину, а в 2013 году они рассталась.

# Кино # Звезды # Джастин Бибер # Орландо Блум

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