Актера Алена Делона экстренно прооперировали в Париже

Новости Франции. 78-летний актер почувствовал сильные боли в спине в минувшее воскресенье. Делон вызвал скорую помощь, которая доставила его в отделение нейрохирургии одной из клиник Парижа.

В понедельник Алена Делона прооперировали.

О проблемах со здоровьем актера широкой общественности стало известно лишь в среду.



Ален Делон – французский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист. Кинозвезда и секс-символ 1960-х – 1980-х годов. «Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера»,— объясняли Делону продюсеры. Но он не унывал и продолжал ходить на различные кастинги и кинопробы. Сейчас Ален Делон не только знаменит, но и очень богат. У него своя кинокомпания, авиакомпания, свои самолеты, линии одежды, линия парфюма, завод, который делает роскошные вина с его именем, одна из лучших в Европе коллекция картин, где есть работы Рембрандта и Дюрера.

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Ален Делон – кумир женщин всей Европы и очень успешный человек. Но все-таки, и сам он про это часто говорит в своих интервью, он не считает себя счастливым человеком. Почему? Смотрите видео.