Дочь Брюса Уиллиса разделась во время интервью

Новости США. Таллула Уиллис, одна из дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур, в интервью американскому порталу StyleLikeU призналась, что в подростковом возрасте страдала дисморфией. Это расстройство психики, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом внешности или телом в целом.



Таллула:

В 13 лет я начиталась этих глупых таблоидов и решила, что я уродлива. У меня диагностировали дисморфию. Я верила чужим людям больше, чем тем, кто любил меня –потому что полагала, что мои близкие никогда не будут со мной честны.

Рассказывая о своих проблемах, Таллула сидит на табуретке с высокими ножками, и в какой-то момент начинает медленно раздеваться, снимая сначала жакет, а потом майку и джинсы.

Таллула:

Я стала голодать. Совсем заморила себя, весила около 43 килограммов. Округлости исчезли, моя грудь ссохлась и превратилась в ничто, у меня совсем не было форм. Это еще больше загнало меня в клетку.

Имена и поступки дочек Уиллиса и Мур на слуху в последнее время. Таллула любит эпатировать поклонников: то облачится в откровенный наряд, то примет участие в откровенной фотосессии. Недавно Таллула вновь приковала внимание, выкрасив волосы в зеленый цвет.

А вот Скаут, средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, несколько месяцев назад оказалась в центре скандала.

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