Прямой эфир

Дочь Брюса Уиллиса разделась во время интервью

05 августа 2014 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Таллула Уиллис, одна из дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур, в интервью американскому порталу StyleLikeU призналась, что в подростковом возрасте страдала дисморфией. Это расстройство психики, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом внешности или телом в целом.

Таллула:
В 13 лет я начиталась этих глупых таблоидов и решила, что я уродлива. У меня диагностировали дисморфию. Я верила чужим людям больше, чем тем, кто любил меня –потому что полагала, что мои близкие никогда не будут со мной честны.

Рассказывая о своих проблемах, Таллула сидит на табуретке с высокими ножками, и в какой-то момент начинает медленно раздеваться, снимая сначала жакет, а потом майку и джинсы.

Таллула:
Я стала голодать. Совсем заморила себя, весила около 43 килограммов. Округлости исчезли, моя грудь ссохлась и превратилась в ничто, у меня совсем не было форм. Это еще больше загнало меня в клетку.

Имена и поступки дочек Уиллиса и Мур на слуху в последнее время. Таллула любит эпатировать поклонников: то облачится в откровенный наряд, то примет участие в откровенной фотосессии. Недавно Таллула вновь приковала внимание, выкрасив волосы в зеленый цвет.

А вот Скаут, средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, несколько месяцев назад оказалась в центре скандала.

22-летняя девушка устроила публичную топлес-акцию на улицах Нью-Йорка.

Как белорусские авиаторы МЧС стали напарниками Брюса Уиллиса в голливудском боевике «Крепкий орешек-5»? Все подробности вы узнаете из видео.

# Кино # Звезды # Таллула Уиллис

Другие новости рубрики

Все новости
Актер Орландо Блум избил певца Джастина Бибера из-за девушки
31 июля 2014 13:14

Актер Орландо Блум избил певца Джастина Бибера из-за девушки

Дэвид Духовны стал российским хоккеистом ради рекламы пива
26 июля 2014 18:38

Дэвид Духовны стал российским хоккеистом ради рекламы пива

Российский актер театра и кино Дмитрий Исаев: Летом у меня съемки в Минске. Мне нравится этот город: он мягкий и добрый!
24 июля 2014 09:12

Российский актер театра и кино Дмитрий Исаев: Летом у меня съемки в Минске. Мне нравится этот город: он мягкий и добрый!