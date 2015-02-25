Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к восьми месяцам тюрьмы за прогул спектакля

Новости Италии. 59-летняя звезда итальянского театра и кино Орнелла Мути приговорена судом города Порденоне к восьми месяцам лишения свободы и денежному штрафу в размере 600 евро.

Театр подал на артистку в суд после того, как она принесла поддельную медицинскую справку, дающую ей освобождение от работы.

Напомним, всемирная популярность пришла к Мути благодаря главным ролям в фильмах «Укращение строптивой» и «Безумно влюбленный».

В 2010 году Мути должна была играть в спектакле в театре города Порденоне. За это выступление актрисе полагался гонорар – 25 тысяч евро. Но на сцену она так не вышла, сославшись на недомогание. Как выяснилось позже, актриса «болела» в Санкт-Петербурге.

Орнелла Мути посещала благотворительное мероприятие.

В благотворительном концерте тогда приняли участие всемирно известные актеры: Шерон Стоун, Кевин Костнер, Моника Белуччи, Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, Пол Анка, Микки Рурк, Ален Делон, Жерар Депардье. Мероприятие было организовано в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями.

Чтобы избежать тюрьмы, Орнелла Мути может выплатить пострадавшей стороне, то есть театру, 30 тысяч евро.

Опаздывая на работу, даже самые честные люди становятся сказочниками. Если некоторые отделываются плохим самочувствием и проблемой с домашним питомцем, то объяснительные других похожи на фрагменты из сказок: «Приснился страшный сон, и я боялся выйти на улицу», «Опоздал на полчаса, потому что мы все равно до 10 ничего не делаем». Самые нелепые объяснительные минчан за опоздания, это стоит увидеть. Подробности – в нашем сюжете.