Звезда фильмов о «Гарри Поттере» тайно женился

Звезда серии фильмов о «Гарри Поттере» актер Мэттью Льюис тайно женился.

Об этом исполнитель роли Невилла Долгопупса сообщил в соцсетях. Он показал фото со свадьбы и шутливо сообщил, что это мероприятие помешало ему посетить концерт любимой группы.

Мэттью Льюис:

Мало того, что я пропустил концерт Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но они еще выступали в Италии в то же самое время, когда мы были там. Но моя жена заставила меня сыграть свадьбу.

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