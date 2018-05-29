Звезда фильмов о «Гарри Поттере» тайно женился
Звезда серии фильмов о «Гарри Поттере» актер Мэттью Льюис тайно женился.
Об этом исполнитель роли Невилла Долгопупса сообщил в соцсетях. Он показал фото со свадьбы и шутливо сообщил, что это мероприятие помешало ему посетить концерт любимой группы.
Мэттью Льюис:
Мало того, что я пропустил концерт Arctic Monkeys в Лос-Анджелесе, но они еще выступали в Италии в то же самое время, когда мы были там. Но моя жена заставила меня сыграть свадьбу.
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Фото: instagram.com/sunshinestateofme
Невеста выбрала для церемонии белое атласное платье с деталями из кружева и небольшим шлейфом. Девушка несла в руках букет белых роз.
Актер сделал предложение своей девушке Анджеле Джонс полтора года назад – в конце 2016 года. Молодожены познакомились в январе 2016 года – девушка работала в киностудии Universal. Свой роман пара особо не афишировала.
19 мая состоялась одна из самых ожидаемых свадеб года. Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было (смотрите здесь).