Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить
Мама двоих детей Кэти Эборал придумала хитрость, которая позволяет ей не ссориться с детьми, когда они просят её сходить куда-нибудь. Об этом жительница британского города Лидс рассказала на своей странице в Facebook.
Эборал вместе с семьёй сейчас находится на карантине. Когда 4-летний сын и 2-летняя дочь, не вполне понимая обстановку, просили маму сходить куда-нибудь, женщине приходилось отказывать им. Вероятно, Кэти было неловко, поэтому она нашла интересный выход из положения.
Фото: facebook.com/katie.eborall.1
Британка предложила ребятам записывать свои пожелания на листочки и помещать их банку. Эборал заверила детей, что как только карантин закончится, они смогут осуществить все желания.
Фото: facebook.com/katie.eborall.1
Такой ответ мамы понравился детям. Теперь ребята с нетерпением ждут момента, когда можно будет доставать из банки листочки, чтобы начать воплощать задуманное.
Фото: facebook.com/katie.eborall.1
Идея женщины пришлась по вкусу и пользователям соцсети. В комментариях люди сказали, что тоже заведут в своих семьях такие баночки для желаний.
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