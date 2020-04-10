Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить

Мама двоих детей Кэти Эборал придумала хитрость, которая позволяет ей не ссориться с детьми, когда они просят её сходить куда-нибудь. Об этом жительница британского города Лидс рассказала на своей странице в Facebook.

Эборал вместе с семьёй сейчас находится на карантине. Когда 4-летний сын и 2-летняя дочь, не вполне понимая обстановку, просили маму сходить куда-нибудь, женщине приходилось отказывать им. Вероятно, Кэти было неловко, поэтому она нашла интересный выход из положения.