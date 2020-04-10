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Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить

10 апреля 2020 08:39
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Мама двоих детей Кэти Эборал придумала хитрость, которая позволяет ей не ссориться с детьми, когда они просят её сходить куда-нибудь. Об этом жительница британского города Лидс рассказала на своей странице в Facebook. 

Эборал вместе с семьёй сейчас находится на карантине. Когда 4-летний сын и 2-летняя дочь, не вполне понимая обстановку, просили маму сходить куда-нибудь, женщине приходилось отказывать им. Вероятно, Кэти было неловко, поэтому она нашла интересный выход из положения.  

Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить -1

Фото: facebook.com/katie.eborall.1 

Британка предложила ребятам записывать свои пожелания на листочки и помещать их банку. Эборал заверила детей, что как только карантин закончится, они смогут осуществить все желания.  

Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить -4

Фото: facebook.com/katie.eborall.1 

Такой ответ мамы понравился детям. Теперь ребята с нетерпением ждут момента, когда можно будет доставать из банки листочки, чтобы начать воплощать задуманное.   

Волшебная банка. Женщина придумала, как не отказывать просьбам детей куда-нибудь сходить -7

Фото: facebook.com/katie.eborall.1 

Идея женщины пришлась по вкусу и пользователям соцсети. В комментариях люди сказали, что тоже заведут в своих семьях такие баночки для желаний.  

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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