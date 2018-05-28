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Исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» может стать ведущей «Евровидения-2019»

28 мая 2018 15:44
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Новости Израиля. Актриса Галь Гадот – исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» – может стать ведущей музыкального конкурса «Евровидение-2019».

Об этом сообщило государственное израильское радио Kan.

Сообщается, что актриса изучает все возможности, которые связаны с этим предложением. Точного ответа она пока не дала.

Исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» может стать ведущей «Евровидения-2019»-1

Фото: Clay Enos

Известно, что Галь Гадот родилась в Израиле и в 2004 году стала главной красавицей страны. Девушка представляла Израиль на конкурсе «Мисс Вселенная», после чего сделала успешную карьеру в кино и модельном бизнесе.

Конкурс песни «Евровидение» в следующем году пройдет в Израиле. В начале мая победу на конкурсе одержала Нетта Барзилай с зажигательной песней.

Эта победа стала четвертой для страны на конкурсе – ранее представители Израиля выигрывали конкурс в 1978, 1979 и 1998 годах. Премьер-министр страны отметил, что «Евровидение-2019» состоится в Иерусалиме.

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# калейдоскоп # Галь Гадот # Фотофакт

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