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«Гимнастка!» Кристина Орбакайте показала успехи дочери Клавдии

30 сентября 2019 08:46
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Новости России. Кристина Орбакайте опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое видео.

На записи дочь певицы Клавдия демонстрирует гимнастическое упражнение — становится на руки у стены.

«Гимнастка!» Кристина Орбакайте показала успехи дочери Клавдии-1

Скриншот из видео instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте не сдерживает восхищения во время записи: «Гимнастка!» На видео девочка два раза делает упражнение. Певица часто радует поклонников кадрами с Клавдией.

Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети

Недавно Орбакайте показала школьный костюм дочери и семейное фото на водоеме.

Как менялась Кристина Орбакайте – здесь подробнее.

«Гимнастка!» Кристина Орбакайте показала успехи дочери Клавдии-4

Фото: instagram.com/orbakaite_k 

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Клавдия Земцова

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