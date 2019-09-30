«Гимнастка!» Кристина Орбакайте показала успехи дочери Клавдии

На записи дочь певицы Клавдия демонстрирует гимнастическое упражнение — становится на руки у стены.

Кристина Орбакайте не сдерживает восхищения во время записи: «Гимнастка!» На видео девочка два раза делает упражнение. Певица часто радует поклонников кадрами с Клавдией.

Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети

Недавно Орбакайте показала школьный костюм дочери и семейное фото на водоеме.