«Гимнастка!» Кристина Орбакайте показала успехи дочери Клавдии

Новости России. Кристина Орбакайте опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое видео.
На записи дочь певицы Клавдия демонстрирует гимнастическое упражнение — становится на руки у стены.
Новости России. Кристина Орбакайте опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое видео.
На записи дочь певицы Клавдия демонстрирует гимнастическое упражнение — становится на руки у стены.
Скриншот из видео instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте не сдерживает восхищения во время записи: «Гимнастка!» На видео девочка два раза делает упражнение. Певица часто радует поклонников кадрами с Клавдией.
Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети
Недавно Орбакайте показала школьный костюм дочери и семейное фото на водоеме.
Как менялась Кристина Орбакайте – здесь подробнее.
Фото: instagram.com/orbakaite_k