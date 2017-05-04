Зрители в первый раз увидели, как NaviBand «летают» по сцене «Евровидения»

Новости Беларуси. С 1 мая белорусская команда NaviBand находится в Киеве для того, чтобы впервые в истории «Евровидения» исполнить песню на белорусском языке. В составе делегации, кроме Артема Лукьяненко и Ксении Жук, 21 человек (например, педагог по вокалу, бэк-вокалисты, врач-фониатр).

Источник фото: https://www.instagram.com/naviband/

3 мая белорусы опробовали евровизийную сцену. Индивидуальная репетиция получилась очень живой и эмоциональной, это отметили все аккредитованные журналисты. Зрителям обещали, что команда будет «летать» по сцене. Ксения Жук и Артем Лукьяненко, солисты группы NaviBand:

Остается движение руками. Артем будет с гитарой. В принципе, сохраняется почти все, что было. Будет больше взаимодействия. Мы очень рады, что все получается. С хореографом мы боялись. Все будет очень натурально, подчеркивая динамику песни. Ставила номер украинская команда, которая ранее работала с Златой Огневич и Джамалой.

Источник фото: https://vk.com/navi_band/

Эффект получился благодаря тому, что во время выступления на заднике сцены показывали вращение Земли со стилизованными домами и замками, украшенными национальным орнаментом и луну в «оболочке» из узоров. Казалось, что Артем и Ксения на небольшом подиуме (как на ковре-самолете) порхают то под деревьями, то над облаками. Впечатление усиливают вентиляторы, которые обдувают музыкантов их со всех сторон. На бэк-вокале Михаил Сосунов и группа «Беатрис». Выступать на самом «Евровидении» NaviBand будут под во втором полуфинале, 11 мая. PR-менеджер команды в социальных сетях отметил, что NaviBand отправились в Киев за самым высоким местом в истории белорусских выступлений. Напомним, до этого момента лучшим результатом было выступление Дмитрия Колдуна в 2007 году. Он спел песню Филиппа Киркорова «Work Your Magic» на слова Карена Кавалеряна и занял 5 место.

Источник фото: https://www.instagram.com/andryjanau/

Сергей Андрианов, PR-менеджер группы NaviBand:

Нарэшце ў гэтым годзе ўпершыню на конкурсе Еўрабачанне-2017 прагучыць беларуская мова. Гэта вельмi добрая i значная падзея для Беларусь з улiкам таго яшчэ, што беларуская мова зараз знаходзiцца ў ЮНЕСКА ў статусе ўразлiвы. А яшчэ ў гэтым годзе 800 год як упершыню ў гiстарычных звестках згадваецца этнонiм «беларус». Таму, калi пры падрыхтоўкi прома-буклета i ўсей прома-кампанii беларускiх прадстаўнiкоў на конкурсе, для мяне персанальна важна падкрэслiваць усе гэтыя рэчы. Напрыклад, карту станаўлення беларускай дзяржаўнасці ў прома-буклеце рабілі спецыяльна для таго, каб падкрэсліць значнасць Беларусі на карце Еўропы i ў прамым сэнсе паказаць нашае становішча на карце Еўропы. Мы еўрапейская нацыя са сваёй культурай і гісторыяй... «NaviBand from BelarusLand» – дэвiз беларускай дэлегацыi на конкурсе. <…˃ А яшчэ ў Кiеў беларуская дэлегацыя будзе адметна спецыяльным адзнннем, якое будзе у беларускiх колерах: чырвоным, белым i чорным. Першы этап падтрыхтоўкi скончыўся, наступае другi, асноўны. 1 траўня едзем у Кiеў за вынiкам, лепшым вынiкам для Беларусi. Педагог по вокалу, Ольга Дроздова, делать прогнозы отказалась. Зато отметила прогресс группы во время занятий. Ольга Дроздова, педагог по вокалу (в интервью БелТА):

Я довольна результатом, но, как известно, нет предела совершенству. Тем более что «Евровидение» – такой конкурс, где далеко не все зависит от артистов, песни, команды, и все это прекрасно понимают. Но это наши артисты, будем болеть за них и гордиться. Музыканты планируют «настроиться на позитив и получать удовольствие». В том числе для этого они отказались следить за ставками букмекеров.

Источник фото: https://vk.com/mama_xu

Артем Лукьяненко, солист NaviBand:

Ребята, мы первый раз представляем нашу родную мову на «Евровидении», давайте получим удовольствие от этого. Ксения Жук, солистка NaviBand:

Все исполнители, кто участвовал в этом конкурсе, советуют получать удовольствие от происходящего. Мы очень стараемся следовать их совету. Пока белорусы со всех концов света морально поддерживают Артема и Ксению, они поддерживают имидж нашей страны: с собой в Украину команда взяла промо-продукцию. Вот небольшой список: Буклеты. В них – информация о группе и текст песни белорусской латиницей. DjVitalio (ранее работал с группами «Лайтсаунд» и «Дрозды») в апреле выпустил ремикс на конкурсную песню «Гiсторыя майго жыцця». Он, наряду с оригиналом, вошел в промо-буклет (если у вас такого буклета нет, поищите в iTunes или аналогичных носителях);

Источник фото: https://www.instagram.com/andryjanau/

Карта становления белорусской государственности и даты из истории белорусского языка. Это – для того, чтобы подчеркнуть положение Беларуси на карте Европы; Галстуки-бабочки. Национально белые, красные и черные, да еще и с орнаментом. Мастера-ремесленники сами вызвались помочь группе; Традиционные календари с изображением музыкантов; 100 метров ленты; 700 значков.

Автор идеи – Сергей Андрианов, реализовала проект дизайнер Марина Лис. Логотип делегации нарисован вручную и оцифрован той же Марией Лис. Он объединил орнаментальные землю и солнце и фирменный стиль группы. На неделе в Telegram Messenger появились стикеры с солистами группы NaviBand и разнообразными текстовыми вставками (название группы, пожелания, поздравления и признания). 11 стикеров объединены девизом самой делегации: «NaviBand from BelarusLand».

Источник фото: https://vk.com/navi_band/

Источник фото: https://www.instagram.com/naviband/

На своих страницах в соцсетях Артем и Ксения делятся фото и впечатлениями от Киева, репетиций, общения с другими участниками «Евровидения».

Источник фото: https://www.instagram.com/naviband/

Источник фото: https://vk.com/navi_band/