Кличко – Джошуа: британский боксер рассказал, как ему удалось победить украинца

«Энтони Джошуа – новая суперзвезда». Статьи с таким посылом появляются на просторах Интернета. Бой Джошуа-Кличко уже назвали гениальным.



Спортивные комментаторы сходятся в одном: поединок будет претендовать на звание лучшего боксерского поединка года. Украинские издания назвали то, что произошло минувшей ночью на легендарном стадионе, «драмой на Уэмбли».





Лондон, стадион Уэмбли. На ринг против 41-летнего Владимира Кличко выходит 27-летний Энтони Джошуа. За событиями только с трибун наблюдают 90 тысяч зрителей.

В 12-раундовом поединке Джошуа одерживает победу над Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.





В интервью Sky Sports Джошуа сказал, что Владимир Кличко для него является примером для подражания не только на ринге, но и за его пределами.

Энтони Джошуа:

Я не совершенен, но стараюсь. В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь соперника. Владимир является образцом для подражания на ринге и за его пределами. <…>. Сегодня я показал, что бои выигрываются на тренировках. Это непросто, но бокс сам по себе тяжелый вид спорта, и нужно быть готовым ко всему.





Энтони Джошуа:

Я не идеален, но я работаю над собой. Иногда ты можешь быть феноменальным бойцом, но бокс – это, в первую очередь, характер. Я дрался сердцем и победил. В таких боях можно узнать, чего ты стоишь на самом деле.



После боя Кличко похвалил британского боксера. «Это был бой двух джентльменов», – отметил украинец.





Владимир Кличко:

Я сказал джентльменов, потому что бокс пришёл из Англии. Энтони сегодня был лучше. Я расстроен, что у меня не получилось победить. Я планировал сделать это. Но, в любом случае, я поздравляю Энтони!



Энтони Джошуа после боя мечтал о том, как побыстрее оказаться с семьей, поесть, отоспаться и вновь вернуться на ринг в Лондоне. Таким образом, поклонники ждут еще одного поединка на «Уэмбли». Многие уверены: он будет легендарным.