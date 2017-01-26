Группа «NAVIBAND» о «Евровидении-2017»: Хотим, чтобы про современную Беларусь узнало как можно больше европейских слушателей!

Недавно завершился Национальный отбор Международного конкурса «Евровидение». На конкурс «Евровидение» в этом году поедет группа «NAVIBAND».

Будет ли номер дорабатываться. Или как выступили, так и поедите?

Вы первая группа в истории, которая будет исполнять песню на «Евровидении» на белорусском языке.

Артём Лукьяненко, участник группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:

Мы вельмі гэтым ганарымся, для нас гэта вельмі важна!

Ксения Жук, участница группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:

Мы хотим, чтобы про современную Беларусь, про современную музыку, которая сейчас активно развивается у нас в Беларуси, узнало как можно больше европейских слушателей.

Артём Лукьяненко, участник группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:

Мы хотим всё показать ярко, позитивно, очень натурально и просто показать нашу страну. Как можно больше передать натуральность, естественность.

Ксения Жук, участница группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:

Мы призываем всех улыбаться и немножко абстрагироваться от напряжённой обстановки в мире.

Артём Лукьяненко, участник группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:

Нам очень важны комментарии и советы по поводу модуляции и каких-то изменений в тексте, но мы всё же постараемся остаться теми, кто мы есть. Но, конечно, мы постараемся прислушаться к мнению профессионалов и найти компромисс.