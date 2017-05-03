10 мифов и стереотипов об Америке: как отличить правду от вымысла?

Стереотипы существуют буквально про любую нацию. Скажем, русские в глазах иностранцев представляются людьми, держащими в правой руке матрёшку, а в левой – поводок с прирученным медведем. У украинцев сало обязательно входит в ежедневный рацион питания; китайцы для продуктивной работы заправляются исключительно чаем в различных вариациях, а англичане давно забыли, что такое юмор. Шутки шутками, однако изобилие выдумок о культуре той или иной страны зачастую характеризует её с довольно нелицеприятной стороны. Понятное дело, не избежали этой участи и США. Сегодня даже те, кто ни разу не посетил «родину гамбургеров», могут поведать вам захватывающую историю о жизни американцев, основываясь на вычурных стереотипах (давно не актуальных, но все ещё кажущихся правдоподобными для многих людей). Мы вам предлагаем рассмотреть 10 самых популярных мифов об американской нации и решить вместе, что из этого чистая правда, а что – необоснованная клевета. Миф № 1: «Совсем они уже от своего Макдональдса заплыли» Наверное, один из наиболее распиаренных аргументов против США. По статистике, около 30 % американцев страдает ожирением. Америка в этом плане является мировым лидером, уступая первое место разве что Мексике (33%). Цифры неутешительные, не так ли? Но всё познаётся в сравнении. Так, в Беларуси процент людей с избыточным весом колеблется от 23 % до 24 %. Спрашивается, где разительное отличие? Во многом «толстение» американцев связано с тем, что они вынуждены проводить на работе большую часть своей жизни, трудясь иногда без выходных и обеденных перерывов. Соответственно, быстрые перекусы –единственные спасатели для занятых людей. Такой образ жизни, хоть и приносит прибыль и обеспечивает карьерный рост, заставляет жертвовать самым ценным – здоровьем. Люди, не имея достаточного количества времени для приёма пищи, часто перекусывают на ходу с такой скоростью, что кажется, будто все участвуют в каком-то тайном состязании, о котором известно всем, но в то же время неизвестно никому.

Стоит отметить, что люди, живущие в сельской местности или маленьких городках, в несколько раз «полнее» своих собратьев, проживающих в мегаполисах. Это связано с тем, что в больших городах очень развит культ здорового образа жизни: множество беговых и велосипедных дорожек, открытые уличные спорткомплексы, а также специализированные магазины с органически чистыми продуктами (которые, на минуточку, могут стоить в несколько раз дороже, чем в обычном супермаркете). Всё это пользуется немалым спросом, особенно среди молодёжи. Поэтому однозначно утверждать, что в США поголовно страдают лишним весом, – это в некотором роде показать свою неосведомлённость, хоть статус одной из самых «полных» стран мира всё-таки пока остаётся именно за этой страной. Миф № 2: Вся еда в США искусственная Непонятно, почему такой стереотип закрепился именно за Штатами. В Америке огромный выбор супермаркетов разной ценовой категории, ресторанов, кафе и т.п. Для тех, кто желает питаться исключительно свежими продуктами, открыто множество фермерских рынков, где на прилавках красуются продукты «прямо с грядки». Для любителей всего экзотического во всех, даже самых маленьких, городах натыканы рестораны японской, тайской и даже украинской кухни.

Как и везде, для тех, кто не может себе позволить тратить много денег на проверенные, но дорогие продукты, есть невероятно дешёвые товары, как-то: молоко-сыворотка, обработанные овощи, соевое мясо. Фаст-фуды тоже могут порадовать своих клиентов дешёвой продукцией. Вполне очевидно, что искусственная еда есть везде, но эпицентром такой продукции почему-то до сих пор считаются Штаты. Хотя многие американцы, наоборот, стараются избегать некачественной пищи, покупают только проверенные продукты, готовят исключительно из них или просто наведываются в места общепита со здоровым меню. Миф № 3: Американцы не следят за собой Американцы – люди, которые в первую очередь ценят комфорт и поэтому эргономично распределяют личное время. Полчаса краситься и столько же выбирать наряд, чтобы выйти в магазин за сметаной? Американцам в массе своей такая «показуха» чужда и совершенно непонятна. Если на улице холодно, они ни в коем случае не снимут шапку и, упаси боже, не закатают штаны. Они одеваются так, как им удобно. Дырка на кофте, пятно на джинсах или, к примеру, кроссовки, полностью измазанные грязью, не повод для стыда, ведь прохожие погружены в свои мысли и думать о наряде других людей у них попросту нет времени и желания.

Однако если в жизни среднестатистического американца грядёт некое важное событие, он без раздумий выберет лучший наряд, который будет подчёркивать все его достоинства. Не исключено, что этот же человек сразу же после мероприятия пойдёт в общественный туалет и переоденется в спортивный костюм, в котором он будет чувствовать себя в разы удобнее. То же самое относится и ко всем знаменитостям, которые очень часто шокируют нас своим внешним видом без тонны макияжа и фотошопа. Все фотографии неряшливых и плохо одетых звёзд, снятые папарацци, в очередной раз доказывают, что они тоже люди, которые не стесняются быть естественными за пределами своей публичной жизни.

Миф № 4: В США все глупые Это заблуждение особенно распространено в странах Восточной Европы. Его причина в разительном отличии систем образования. Так, к примеру, в Беларуси, России и Украине учащимся дают глубокие знания по каждой дисциплине, начиная от обязательных языков и математики и заканчивая ОБЖ. В Америке же в средней школе (12-13 лет) предлагают изучить базовый уровень каждого из предметов, чтобы иметь о них общее представление. И лишь потом, в старшей школе (14-18 лет), каждый ученик выбирает для себя те предметы, которые его больше всего заинтересовали, и начинает их углубленное изучение.

Именно поэтому американцы иногда поражают туристов и эмигрантов незнанием многих элементарных вещей из истории и географии собственной страны, не говоря уже о зарубежье. Они не считают, что эти знания обязательны для того, чтобы достичь успеха в жизни. Зачем досконально изучать каждый предмет, если можно быть высококвалифицированным специалистом в определённой сфере? Каждый занимается тем, к чему у него душа лежит. США – одни из мировых лидеров в профильном обучении, однако занимают далеко не первые позиции по оценке общей эрудированности общества. Тем не менее это не помешало этой стране занять 8 место в мире по индексу человеческого развития.

К такому положению вещей стоит относиться с позитивом и улыбкой на лице. И не удивляйтесь, если спросив у американца: «Где находится Беларусь?», вы услышите в ответ: «Это случайно не испанский ресторан за углом?» Миф № 5: Убойные вечеринки, как в фильмах В последние годы в кинематографе стала популярной идея так называемого «подросткового отрыва». Школьники-студенты, дождавшись отъезда родителей, устраивают шумную вечеринку, участники которой, по закону жанра, попадают в череду неприятных, но запоминающихся происшествий. Насмотревшись подобных кинолент, многие иностранцы мечтают хотя бы однажды поприсутствовать на такой вечеринке и всего на одну ночь забыть о правилах.

Такие вечеринки действительно существуют. Но, правда, в мечтах самих американцев. Устроив нечто подобное в своём доме, они рискуют не просто получить домашний арест от родителей и предупреждение от сотрудника полиции, но и заплатить немаленький штраф за причинённые всей округе неудобства. Создать из своего дома ночной клуб для сотен людей теоретически можно, но рассчитывать на то, что это останется незамеченным, не стоит. Миф № 6: Все эмоции американцев фальшивы Куда бы вы ни пошли – супермаркет, прачечная, забегаловка, бутик – вас везде встретят белоснежной широкой улыбкой. Американцы обязательно поинтересуются, как у вас дела и невзначай сделают комплимент тому, что, по их мнению, делает вашу внешность особенной. Многие туристы, не привыкшие к такому цунами вежливости, считают эти жесты наигранными, лицемерными. Некоторые даже стараются убраться подальше, считая, что их хотят надурить или ограбить. И такое бывает.

На самом деле для американцев это чуть ли не сакральная часть этикета и общепринятых норм. Они привыкли всегда быть дружелюбными и полезными. У них существует золотое правило: «Поднимешь настроение ты – поднимут его и тебе». Конечно, будучи приветливыми, они не надеются, что вы выгуляете их собаку или посидите с годовалым ребёнком, но, ответив на улыбку улыбкой, вы зарядите положительными эмоциями как себя, так и инициатора этого кратковременного счастья. Американцы – невероятно открытые люди. Вы можете просто купить симпатичную майку, выйти в ней на улицу и встретить около 10 человек, которые похвалят ваш вкус и спросят, где вы купили сие изделие. Миф № 7: В Америке царят богатство и здравие Средняя зарплата неквалифицированного работника в США составляет порядка $2500-3000 в месяц, в то время как квалифицированные специалисты получают от 5000 $ и выше. Но не всё то золото, что блестит. Ни для кого не секрет, что практически все жители США живут в кредит. Трёхэтажный дом, дорогая машина и учёба в престижном колледже ещё не показатели того, что семья зарабатывает огромные суммы денег и не знает, куда их потратить. Вероятно, что они просто живут в кредит, взятый на 30-40 лет под небольшие проценты. Связано это с тем, что позволить себе купить в одночасье всё необходимое могут лишь единицы. Практически все расходы семьи уходят на коммунальные услуги (500$ в месяц), питание (около 1000 $), а также ежемесячную оплату уже взятых кредитов.

В то же время в США около 3 миллионов бездомных, из которых 1,35 миллиона – дети. 47 миллионов человек и вовсе находятся за чертой бедности. Поэтому отвечать на вопрос об обеспеченности граждан США можно двояко: бедные и богатые там живут бок о бок. Но факт, что Америка, несмотря на сопутствующие проблемы, занимает довольно высокие позиции в мире по качеству жизни, неоспорим.

Миф № 8: Американцы почти не ходят пешком США – страна огромная. Людям часто приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться до пункта назначения. Большинство американцев живёт в так называемых коттеджных посёлках вдалеке от крупных городов. Так как общественный транспорт в основном доступен только в больших городах, многие вынуждены пользоваться личными автомобилями – это что касается более-менее убедительных аргументов. Однако есть ещё и довольно странные.

К примеру, в США можно увидеть, как человек, живущий буквально в 200-300 метрах от супермаркета, садится в машину и едет туда вместо пешей прогулки. Как уже было сказано, здесь в первую очередь ценят комфорт и быстроту. Так что с этим мифом можно согласиться. Миф № 9: Лучше не заходите в неблагополучные районы Многие наслышаны о неблагополучных районах таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, где обитают не самые добродушные и приветливые люди. Кинематограф сыграл немаловажную роль в распространении этого стереотипа, показав зрителям весь ужас подворотней и грязных улочек больших городов.

Стоит признать горькую правду: в США действительно есть такие районы, где посторонним людям (тем более – туристам), появляться не стоит. Там орудуют местные банды, в основном состоящие из беженцев, бродяг и неблагополучных граждан, которые не стесняются грабить магазины и прохожих, распространена проституция и наркомания. Несомненно, такие районы находятся под пристальным вниманием полиции, но испытывать судьбу все же не стоит.

Единственное, что действительно стоит делать по приезду в США, – это пытаться обходить такие места стороной. Так вы избавите себя от шанса получить довольно неприятный опыт. Миф № 10: Каждый американец носит с собой оружие С момента, когда в Америке началась свободная продажа огнестрельного оружия гражданским лицам, в доме почти каждой семьи есть хотя бы одно средство защиты. По статистике количество преступлений, особенно связанных с насилием, снизилось более чем на 10%, так теперь случайный прохожий может постоять за себя и дать отпор потенциальной угрозе. Однако утверждение, что в сумочке модной дивы может совершенно случайно заваляться мини-револьвер, крайне преувеличено. Большинство из тех, кто всё же купил себе опасную игрушку, использует её на охоте.