Зоопарк, анимационная программа, экскурсии. Чем может удивить Березинский заповедник под Новый год?
Анастасия Макеева, корреспондент:
Под Новый год в Березинском заповеднике оживает сказка. Сегодня мы отправимся в гости к Болотнику Необыкновенному и его лесной компании.
На зеленой планете в 85 тысяч гектаров произошло ЧП. Миша и Волчок сбежали из лесного зоопарка. Подкупили кошек. Замаскировались шкурой барана. Больно повод хороший – праздничная елка.
По навигатору прилетают главные герои – Болотник Необыкновенный и его супруга Кикимора. Сладкая парочка знает толк в колдовстве и веселье.
– Мне приходится 624 годика его терпеть.
– У меня год за два и молоко за вредность.
– Под Новый год такие чудеса творятся, особенно если приезжаешь в заповедник, особенно если еще подойти к болоту или в центре леса что-то загадать, оно обязательно все сбудется.
Анимационная программа – чудо. Узнать больше о лесных духах можно в музее мифологии. Это здание в топе самых необычных в Беларуси.
Олег Шафарович, экскурсовод:
Перед входом мы видим мировое дерево, дуб, который делится на три составляющие: это явь, мир людей – ствол дерева, это навь – мир подземный, корни, и правь – мир верхний, там живут птицы и боги.
Экспозиция, что сундук из прошлого. Здесь вам расскажут про традиции на Купалье и Рождество. Без Козы-дерезы, она же воплощение бога плодородия Велеса, не обходились ни одни Колядки.
Олег Шафарович:
Так что, если кого-то когда-то назовут козой или козлом, это к счастью либо к богатству. Козу первой нужно было угостить – и сальце, и колбаски, там есть много рифмованных веселок.
Подземное царство – зрелище не для слабонервных. Белорусский хоррор оживает с Цмоком. Легенды предков в лучшем виде. Считалось, что если на Воздвижанье пойти в лес и встретить Ужиного короля, можно научиться понимать язык природы и даже озолотиться.
Олег Шафарович:
Встретить Ужиного короля, расстелить перед ним, чтобы он прополз через белый рушник и оставил рожок со своей короны, если этот рожок подойдет, научитесь находить все подземные клады.
Волшебные приключения продолжаем в лесном зоопарке. Здесь обитает европейская пятерка, которой славится заповедная даль. Зубр, медведь, лось, волк, рысь. Семейство бурых радует потомством. По последним подсчетам. в Березинском обитает 73 драгоценных брауни. Кстати, зубы у них растут всю жизнь, а по спилу как у дерева можно определить возраст. Это они только с виду косолапые. Разгоняются мишки со скоростью 60 километров в час.
Олег Шафарович:
Напомню, что, встретив лесу в медведя, первое, что нужно сделать – это невероятно обрадоваться, это редкое животное из Красной книги, не каждый день такое видишь. Можно встретить самых настоящих рождественских оленей, тут живет целая семейка. Ревут обычно олени в сентябре, но наш Владимир орет постоянно. Зубр Валера имеется. Я бы даже сказала Валера – это гордыня. Он может смерить надменным взглядом, сказать – я царь зверей, а вы кто.
И если с диким семейством в обнимку не сфотографируешься, в домашнем зоопарке с милыми овечками, кроликами – пожалуйста. Узнать больше о белорусских джунглях можно в музее природы, миниатюра впечатляет. 60 % первозданных массивов покрыты болотом, которому 7 тысяч лет. Это приют и аэропорт для 237 видов птиц. Лесная опера и сафари гарантированы.
Алексей Боговец, специалист по туризму:
Есть ряд экскурсий в дикую природу. В настоящее время на подкормочных площадках можно будет наблюдать копытных. Летом у нас медведи наблюдаются на овсах. Тетеревиные тока – это наша гордость. На свадьбе примерно все, как у людей происходит, они песни поют, танцуют. Очень интересно пройтись по тому же болоту и поизучать следовую деятельность животных.
Елена Ольшевская, заместитель директора по туризму:
Очень красивый энергетически лес, потому что уже практически 100 лет Березинскому биосферному заповеднику. Самый чистый воздух в Беларуси. Минчане, москвичи, у них начинает иногда кружиться голова.
Какие каникулы без активного отдыха? Штурмовать неземные красоты можно на санках, коньках, лыжах и К-траках. Необычный велоэкстрим испытает на прочность, поднимет градус настроения. А потом можно галопом по центру Европы. Конные прогулки с Рубином и Зефиром проходят на ура.
Ольга Гуринович, инструктор по верховой езде:
Часовая прогулка в лес, определенный маршрут разработан, у нас сани, мы катаем по зоопарку. Перед поездкой в лес мы обучаем, неважно? умеете вы кататься или не умеете. Места у нас очень красивые, туристам jxtym нравится.
Завершить зимнее турне можно, отведав березинского медку с блинами и травяным чаем. На морозе еще вкуснее. А затем создать сувенир своими руками. Свечи из вощины, лялька-оберег, бумажный журавлик – все на счастье в новом году.
Мы научились делать новогодние красивые свечки. Всей семье подарю.
Тут очень интересно, много всяких зверей, много экспонатов в музее.
Нам про птиц рассказывали, много интересных фактов узнали.
– Тебе елочка понравилась?
– Понравилась.
– Что надо сделать, чтобы в следующем году повезло?
– Верить в добро. Оно возвращается.
Продолжение следует на Рождество. Ночная экскурсия с фонариками по тропе мифов не забудется никогда.