Зоопарк, анимационная программа, экскурсии. Чем может удивить Березинский заповедник под Новый год?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Под Новый год в Березинском заповеднике оживает сказка. Сегодня мы отправимся в гости к Болотнику Необыкновенному и его лесной компании. На зеленой планете в 85 тысяч гектаров произошло ЧП. Миша и Волчок сбежали из лесного зоопарка. Подкупили кошек. Замаскировались шкурой барана. Больно повод хороший – праздничная елка. По навигатору прилетают главные герои – Болотник Необыкновенный и его супруга Кикимора. Сладкая парочка знает толк в колдовстве и веселье.

– Мне приходится 624 годика его терпеть.

– У меня год за два и молоко за вредность.

– Под Новый год такие чудеса творятся, особенно если приезжаешь в заповедник, особенно если еще подойти к болоту или в центре леса что-то загадать, оно обязательно все сбудется. Анимационная программа – чудо. Узнать больше о лесных духах можно в музее мифологии. Это здание в топе самых необычных в Беларуси.

Олег Шафарович, экскурсовод:

Перед входом мы видим мировое дерево, дуб, который делится на три составляющие: это явь, мир людей – ствол дерева, это навь – мир подземный, корни, и правь – мир верхний, там живут птицы и боги. Экспозиция, что сундук из прошлого. Здесь вам расскажут про традиции на Купалье и Рождество. Без Козы-дерезы, она же воплощение бога плодородия Велеса, не обходились ни одни Колядки. Олег Шафарович:

Так что, если кого-то когда-то назовут козой или козлом, это к счастью либо к богатству. Козу первой нужно было угостить – и сальце, и колбаски, там есть много рифмованных веселок.

Подземное царство – зрелище не для слабонервных. Белорусский хоррор оживает с Цмоком. Легенды предков в лучшем виде. Считалось, что если на Воздвижанье пойти в лес и встретить Ужиного короля, можно научиться понимать язык природы и даже озолотиться.

Олег Шафарович:

Встретить Ужиного короля, расстелить перед ним, чтобы он прополз через белый рушник и оставил рожок со своей короны, если этот рожок подойдет, научитесь находить все подземные клады. Волшебные приключения продолжаем в лесном зоопарке. Здесь обитает европейская пятерка, которой славится заповедная даль. Зубр, медведь, лось, волк, рысь. Семейство бурых радует потомством. По последним подсчетам. в Березинском обитает 73 драгоценных брауни. Кстати, зубы у них растут всю жизнь, а по спилу как у дерева можно определить возраст. Это они только с виду косолапые. Разгоняются мишки со скоростью 60 километров в час.

Олег Шафарович:

Напомню, что, встретив лесу в медведя, первое, что нужно сделать – это невероятно обрадоваться, это редкое животное из Красной книги, не каждый день такое видишь. Можно встретить самых настоящих рождественских оленей, тут живет целая семейка. Ревут обычно олени в сентябре, но наш Владимир орет постоянно. Зубр Валера имеется. Я бы даже сказала Валера – это гордыня. Он может смерить надменным взглядом, сказать – я царь зверей, а вы кто.

И если с диким семейством в обнимку не сфотографируешься, в домашнем зоопарке с милыми овечками, кроликами – пожалуйста. Узнать больше о белорусских джунглях можно в музее природы, миниатюра впечатляет. 60 % первозданных массивов покрыты болотом, которому 7 тысяч лет. Это приют и аэропорт для 237 видов птиц. Лесная опера и сафари гарантированы.

Алексей Боговец, специалист по туризму:

Есть ряд экскурсий в дикую природу. В настоящее время на подкормочных площадках можно будет наблюдать копытных. Летом у нас медведи наблюдаются на овсах. Тетеревиные тока – это наша гордость. На свадьбе примерно все, как у людей происходит, они песни поют, танцуют. Очень интересно пройтись по тому же болоту и поизучать следовую деятельность животных.

Елена Ольшевская, заместитель директора по туризму:

Очень красивый энергетически лес, потому что уже практически 100 лет Березинскому биосферному заповеднику. Самый чистый воздух в Беларуси. Минчане, москвичи, у них начинает иногда кружиться голова. Какие каникулы без активного отдыха? Штурмовать неземные красоты можно на санках, коньках, лыжах и К-траках. Необычный велоэкстрим испытает на прочность, поднимет градус настроения. А потом можно галопом по центру Европы. Конные прогулки с Рубином и Зефиром проходят на ура.

Ольга Гуринович, инструктор по верховой езде:

Часовая прогулка в лес, определенный маршрут разработан, у нас сани, мы катаем по зоопарку. Перед поездкой в лес мы обучаем, неважно? умеете вы кататься или не умеете. Места у нас очень красивые, туристам jxtym нравится.

Завершить зимнее турне можно, отведав березинского медку с блинами и травяным чаем. На морозе еще вкуснее. А затем создать сувенир своими руками. Свечи из вощины, лялька-оберег, бумажный журавлик – все на счастье в новом году.

Мы научились делать новогодние красивые свечки. Всей семье подарю.

Тут очень интересно, много всяких зверей, много экспонатов в музее.

Нам про птиц рассказывали, много интересных фактов узнали.

– Тебе елочка понравилась?

– Понравилась.

Шутил, смешной Болотник.