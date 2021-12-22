Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу

Уже скоро наступят зимние праздники, а это значит, что пора начать заряжаться новогодним настроением. Мы решили помочь вам погрузиться в атмосферу волшебства и подготовили список мультфильмов, после которых каждый захочет запастись мишурой, пить какао и наряжать ёлку. «Гринч» Поиск подарков, украшение дома, ожидание чуда – всё то, что на дух не переносит Гринч. Ведь как можно променять глупую предпраздничную суету на прекрасную жизнь в одиночестве? Но отказаться полностью от встреч с людьми всё-таки не удаётся: покупку продуктов никто не отменял. Несмотря на привычку постоянно запасаться едой на несколько месяцев, в этот раз Гринч просчитался – все полки были опустошены раньше срока.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Гринч»

Ничего не поделаешь, надо идти в город и снова встречаться с этими людишками, которые сейчас особенно счастливы. После очередного путешествия в город Гринч не выдержал и решил успокоить сумасшедший народ, ждущий праздников. Ненавистник Рождества решил под видом Санты украсть праздничный дух, забрав из каждого дома самое важное – ёлку. Получится ли у него осуществить свой план, вы сможете узнать после просмотра мультфильма.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Гринч»

«Зима в Простоквашино» Давно полюбившиеся мультипликационные герои Дядя Фёдор, кот Матроскин, собака Шарик и почтальон Печкин решили снова встретиться. На этот раз поводом, чтобы собраться вместе, стал Новый год. До праздника остаются считаные часы, а всё идёт не по плану: Шарик поссорился с Матроскиным из-за новой покупки, а Дядя Фёдор с отцом пытаются починить машину, которая всё никак не может тронуться с места.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»

Однако героям нужно позабыть обо всех невзгодах и объединиться, чтобы успеть встретить приближающийся Новый год. Даже мама Дяди Фёдора решила поддержать своих домочадцев и примчалась в Простоквашино на лыжах. Такой дружной компанией и был отмечен этот волшебный праздник.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»

«Ледниковый период» Действия разворачиваются в доисторическое время. Приближается новый Ледниковый период, поэтому всему живому грозит опасность. Чтобы спасти свои жизни, три верных друга Сид, Диего и Мэнни решают отправиться в путешествие на юг континента. По дороге герои должны будут преодолеть множество препятствий, проверить на прочность дружбу и побороть своим самые сильные страхи. А некоторым даже удаётся найти долгожданную любовь.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Ледниковый период»

«Красавица и чудовище» Этот рассказ показывает, насколько внешность может быть обманчивой. Юная красавица Белль любит читать и не может пройти мимо местной книжной лавки. Тяга к изучению чего-то нового вполне обоснована. Дело в том, что отец девушки – учёный, посвятивший свою жизнь созданию изобретений, которые должны изменить мир. Однако в мужчину никто не верит, только дочка всегда остаётся единственной поддержкой. Именно она пророчила ему успех, когда тот собирался на выставку. Но по дороге мужчина заблудился и попал в какой-то заброшенный замок. Позже оказывается, что учёный находится в логове ужасного чудовища. Белль чувствует, что её отец попал в опасность, поэтому решает отправиться на его поиски. Но девушка даже не подозревает, чем для неё закончится это опасное путешествие.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

«Три богатыря и принцесса Египта» В далёком прошлом Дед Мороз вместе с египетскими чародеями создал Волшебные Весы, которые уравновешивали жару и холод, чтобы во всём мире сформировался определённый климат, который меняется с приходом нового сезона. За установленным порядком следили двенадцать месяцев. Однако не всем понравилось такое решение Деда Мороза. Забытый тринадцатый месяц Дурило решил отомстить своим братьям и завладеть Весами, чтобы только от него зависела погода и все её изменения. Действовать злодей решил через богатырей. Однако не так уж просто сломить русский дух. Сможет ли Дурило реализовать свой план, вы узнаете после просмотра.

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»