Прямой эфир

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу

22 декабря 2021 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже скоро наступят зимние праздники, а это значит, что пора начать заряжаться новогодним настроением. Мы решили помочь вам погрузиться в атмосферу волшебства и подготовили список мультфильмов, после которых каждый захочет запастись мишурой, пить какао и наряжать ёлку.  

«Гринч»  

Поиск подарков, украшение дома, ожидание чуда – всё то, что на дух не переносит Гринч. Ведь как можно променять глупую предпраздничную суету на прекрасную жизнь в одиночестве?  

Но отказаться полностью от встреч с людьми всё-таки не удаётся: покупку продуктов никто не отменял. Несмотря на привычку постоянно запасаться едой на несколько месяцев, в этот раз Гринч просчитался – все полки были опустошены раньше срока.  

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу-1

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Гринч»  

Ничего не поделаешь, надо идти в город и снова встречаться с этими людишками, которые сейчас особенно счастливы. После очередного путешествия в город Гринч не выдержал и решил успокоить сумасшедший народ, ждущий праздников. Ненавистник Рождества решил под видом Санты украсть праздничный дух, забрав из каждого дома самое важное – ёлку. Получится ли у него осуществить свой план, вы сможете узнать после просмотра мультфильма.  

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу-4

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Гринч»  

«Зима в Простоквашино»  

Давно полюбившиеся мультипликационные герои Дядя Фёдор, кот Матроскин, собака Шарик и почтальон Печкин решили снова встретиться. На этот раз поводом, чтобы собраться вместе, стал Новый год.  

До праздника остаются считаные часы, а всё идёт не по плану: Шарик поссорился с Матроскиным из-за новой покупки, а Дядя Фёдор с отцом пытаются починить машину, которая всё никак не может тронуться с места.  

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу-7

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»  

Однако героям нужно позабыть обо всех невзгодах и объединиться, чтобы успеть встретить приближающийся Новый год. Даже мама Дяди Фёдора решила поддержать своих домочадцев и примчалась в Простоквашино на лыжах. Такой дружной компанией и был отмечен этот волшебный праздник.  

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу-10

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»  

«Ледниковый период»  

Действия разворачиваются в доисторическое время. Приближается новый Ледниковый период, поэтому всему живому грозит опасность.  

Чтобы спасти свои жизни, три верных друга Сид, Диего и Мэнни решают отправиться в путешествие на юг континента. По дороге герои должны будут преодолеть множество препятствий, проверить на прочность дружбу и побороть своим самые сильные страхи. А некоторым даже удаётся найти долгожданную любовь.  

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу-13

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Ледниковый период»  

«Красавица и чудовище»  

Этот рассказ показывает, насколько внешность может быть обманчивой. Юная красавица Белль любит читать и не может пройти мимо местной книжной лавки. Тяга к изучению чего-то нового вполне обоснована. Дело в том, что отец девушки – учёный, посвятивший свою жизнь созданию изобретений, которые должны изменить мир. Однако в мужчину никто не верит, только дочка всегда остаётся единственной поддержкой.  

Именно она пророчила ему успех, когда тот собирался на выставку. Но по дороге мужчина заблудился и попал в какой-то заброшенный замок. Позже оказывается, что учёный находится в логове ужасного чудовища. Белль чувствует, что её отец попал в опасность, поэтому решает отправиться на его поиски. Но девушка даже не подозревает, чем для неё закончится это опасное путешествие.   

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу-16

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»  

«Три богатыря и принцесса Египта»  

В далёком прошлом Дед Мороз вместе с египетскими чародеями создал Волшебные Весы, которые уравновешивали жару и холод, чтобы во всём мире сформировался определённый климат, который меняется с приходом нового сезона. За установленным порядком следили двенадцать месяцев.  

Однако не всем понравилось такое решение Деда Мороза. Забытый тринадцатый месяц Дурило решил отомстить своим братьям и завладеть Весами, чтобы только от него зависела погода и все её изменения.  

Действовать злодей решил через богатырей. Однако не так уж просто сломить русский дух. Сможет ли Дурило реализовать свой план, вы узнаете после просмотра.  

Ещё один повод собраться около экранов. Топ-5 мультфильмов, которые помогут почувствовать новогоднюю атмосферу-19

Фото: imdb.com/кадр из мультфильма «Красавица и чудовище»

Кстати, недавно мы делились списком фильмов, которые также помогут почувствовать приближение праздников. Узнать, что стоит посмотреть в предновогодние вечера, можно здесь.  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист
22 декабря 2021 09:38

Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист

Как потратить десятки тысяч долларов за одну ночь? Рассказываем о самых роскошных отелях в мире
22 декабря 2021 05:42

Как потратить десятки тысяч долларов за одну ночь? Рассказываем о самых роскошных отелях в мире

Вдохновилась фильмом и создала новый тренд. Как девушка решила устроить обмен домами
21 декабря 2021 18:38

Вдохновилась фильмом и создала новый тренд. Как девушка решила устроить обмен домами