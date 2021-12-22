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Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист

22 декабря 2021 09:38
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Прогулка по магазинам, особенно в скидочный час-пик – то еще испытание. Главное в этой безумной суете не потерять голову. Иначе запланированный шопинг рискует обернуться спонтанными потерями в особо крупных размерах. Например, бежал, очнулся, а у ног осколки разбитого стеллажа, кто в ответе за порчу имущества?

Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист-1

Александр Костюкевич, юрист:
Что касается покупателей, то есть закон «О защите прав потребителей», но что касается причинения ущерба продавцу, на это закон не распространяется. Есть общая глава причинения ущерба, статья 933 Гражданского кодекса, которая четко гласит, что вред, причиненный имуществу физического лица, организации, подлежит к возмещению в полном объеме лицу, которое виновно за это.

Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист-4

Также закон гласит, покупатель может и не возмещать нанесенный продавцу ущерб, если докажет, что порча имущества – нелепая случайность, а не злой умысел.

Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист-7

Александр Костюкевич:
Мы должны записать фамилию, имя и отчество свидетеля, попросить, чтобы сохранили камеру видеонаблюдения. Не продавец должен доказывать вину покупателя, а именно покупатель должен доказать, что он не виновен.

Бывает и так, что случайности неслучайны. Как быть продавцу, который поймал хулигана с поличным? Юристы настоятельно рекомендуют в первую очередь узнать у виновного имя, фамилию и отчество. Если покупатель согласен возместить ущерб, оплата за порчу имущества проходит через кассу того же магазина. 

Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист-10

Александр Костюкевич:
Если хулиганство, то вообще вызываем милицию, если же он более-менее адекватен и виновен, но не хочет давать фамилию, имя и отчество, то охрана магазина может задержать, вызвать милицию. Тогда установить фамилию, имя, отчество.

Нужно ли платить за товар, который случайно разбил в магазине? Объясняет юрист-13

Но если вина покупателя доказана, а он, несмотря ни на что, всеми правдами и неправдами пытается уйти от ответственности, чтобы не платить за испорченный товар, продавец вправе предъявить такому горе-клиенту иск в суд. 

# Закон # калейдоскоп # Александр Костюкевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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