Как потратить десятки тысяч долларов за одну ночь? Рассказываем о самых роскошных отелях в мире

Пока одни довольствуются бюджетным отдыхом, другие готовы выложить сотни тысяч долларов за одну ночь в роскоши. Компания Merchant Cash Advance рассказала о самых дорогих отелях в мире. От подводного отеля на подводной лодке в Сент-Люсии до элитных отелей в Лас-Вегасе – в этом списке есть все.

Подводная лодка-отель Lover’s Deep, остров Сент-Люсия

Стоимость номера в этом пятизвездочном отеле обойдется вам в 235 тысяч долларов за ночь. Апартаменты представляют собой подводную лодку и включают личного капитана, шеф-повара и дворецкого. Кроме того, гости могут воспользоваться услугой трансфера на вертолете, высадки на берег и завтраком с шампанским. Маршрут строится вдоль Карибского бассейна, однако вы самостоятельно можете его изменить.