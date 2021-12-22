Как потратить десятки тысяч долларов за одну ночь? Рассказываем о самых роскошных отелях в мире
Пока одни довольствуются бюджетным отдыхом, другие готовы выложить сотни тысяч долларов за одну ночь в роскоши. Компания Merchant Cash Advance рассказала о самых дорогих отелях в мире. От подводного отеля на подводной лодке в Сент-Люсии до элитных отелей в Лас-Вегасе – в этом списке есть все.
Подводная лодка-отель Lover’s Deep, остров Сент-Люсия
Стоимость номера в этом пятизвездочном отеле обойдется вам в 235 тысяч долларов за ночь. Апартаменты представляют собой подводную лодку и включают личного капитана, шеф-повара и дворецкого. Кроме того, гости могут воспользоваться услугой трансфера на вертолете, высадки на берег и завтраком с шампанским. Маршрут строится вдоль Карибского бассейна, однако вы самостоятельно можете его изменить.
Palms Casino Resort, Лас-Вегас
Цена номера в таком отеле составляет 100 тысяч долларов за ночь. Из 40 этажа здания вам открывается вид на мерцающий огнями Лас-Вегас. В вашем распоряжении две спальни, массажные столы, джакузи, соляная комната, частный тур по коллекции произведений искусства и удобствам отеля.
Фото: Palms Casino Resort
President Wilson Royal Penthouse Suite, Женева
При стоимости 80 тысяч долларов за ночь апартаменты расположены на самом верхнем этаже отеля. Они имеют огромную террасу, открывающую вид на Женевское озеро. В распоряжение входят две спальни, огромная гардеробная, мраморная ванна с джакузи, телескоп для наблюдения. К вашим услугам также частный тренажерный зал, шеф-повар, шофер.
Фото: Hotel President Wilson
Отель The Mark, Манхэттен
Гранд-пентхаус отеля The Mark является самым большим пентхаусом в США, его площадь составляет около 930 квадратных метров. За 75 тысяч долларов за ночь вы сможете насладиться просторными апартаментами, расположенными на двух верхних этажах отеля с панорамным видом на Центральный парк Нью-Йорка. В пентхаусе имеются пять спален, шесть ванных комнат, два бара, две туалетные комнаты и большая гостиная. А еще гостиную можно превратить в полноразмерный бальный зал.
Отель-курорт Laucala, остров Фиджи
Роскошная вилла расположена на холмах острова Лаукала на архипелаге Фиджи и обойдется вам в 61 142 долларов. Чтобы остановится в таком отеле, требуется разрешение его владельца, Дитриха Матешицу. В поместье имеются огромный бассейн и две просторные резиденции для обслуживающего персонала (повар, шофер, горничная).
Фото: COMO Laucala Island
Отель Four Seasons, Лас-Вегас
Номер в этом пятизвездочном отеле стоит 60 тысяч долларов за ночь. За такую цену вы получите апартаменты в стиле арт-деко с мраморными ваннами, открытым бассейном, баром, различными ресторанами и спа-салоном.
Фото: Four Seasons Hotel Las Vegas
Отель Martinez, Канны
Является одним из самых известных курортов на Лазурном берегу. За 53 тысячи долларов за ночь вы получите потрясающий панорамный вид на океан с собственной террасы, доступ к личному джакузи с видом на Каннский залив, четыре спальни, отдельную гостиную, столовую, ванные комнаты, турецкую баню.
Отель The Muraka, Мальдивские острова
Одна ночь в номере категории люкс стоит 50 тысяч долларов и включает в себя услуги личного повара и дворецкого. Также имеются тренажерный зал, бар, бассейн.
Фото: Conrad Maldives Rangali Island
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