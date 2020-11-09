«Тут не надо обладать какими-то суперфизическими способностями». Что такое киберспорт и как он развивается в Беларуси

Миллионные призовые, многотысячные стадионы зрителей и международные турниры – все это современные реалии компьютерных соревнований. Вы наверняка слышали слово «киберспорт», но, возможно, до сих пор не догадываетесь, о каком таком спорте идет речь.

Егор Малыженков, директор по коммуникациям Белорусской федерации киберспорта:

Киберспорт – это соревновательная деятельность на основе компьютерных игр, где компьютер и любая игра выступают всего лишь инструментом. Киберспорт пришел в Беларусь извне и огромный толчок получил с началом проведения турнира «World Cyber Game».

Инвентарь в киберспорте – это компьютерная игра. Ее математическая модель не должна допускать случайностей, чтобы киберспортсмены выступали в равных условиях. Залог победы – ваше умение. Егор Малыженков:

Несмотря на то, что игр сотни, киберспортивных дисциплин во всем мире всего пару десятков. В Беларуси наиболее популярны всего 3-4. В той или иной стране культивируются разные игры, но у них у всех есть одинаковый посыл либо одинаковая такая задача – это соревнования, они сбалансированы, там нельзя просто выбрать какого-то героя и получить уже какое-то автоматическое преимущество, вы все начинаете в равных условиях.

Снаряжение киберспортсмена – наушники, мышь, клавиатура и компьютер, также важно иметь удобный стул, ведь на соревнованиях приходится сидеть по шесть часов. Каждый день спортсмены отрабатывают тактику и стратегию на тренировочной базе. Профессиональный геймер может сделать около 300 осмысленных кликов мышки в минуту, а ведь еще нужно думать о тактике. Все это нарабатывается не один год. Егор Малыженков:

Мало просто быстро жать на кнопки мышки или клавиатуры, нужно очень быстро соображать, потому что киберспорт в отличие от обычного спорта – очень динамичный. Ситуации меняются за доли секунды и ребятам необходимо просчитывать. А учитывая, что многие дисциплины командные, тут еще входит взаимодействие с командой.

Призовые фонды – миллионы долларов. Как в любом спорте, в кибердисциплинах есть чемпионы и таблицы рейтингов, а фанаты делают ставки. Команды, которые показывают высокие результаты на соревнованиях, получают не только призовые, но и контракты с производителями игр. Егор Малыженков:

Любой мало-мальский турнир оплачивается. Уровень турнира пляшет от количества заявленных призовых. По мобильному киберспорту вот сейчас будет в ноябре и декабре финал по несколько дисциплинам. Призовой фонд для чемпионата мира – миллион долларов. Профессиональные игроки, которые даже занимают топ-10 мира, у них зарплаты от 10 до 30 тысяч долларов, не считая призовых.

Киберспорт даже преподают в одной из столичных школ. На занятиях юные спортсмены не просто играют в компьютерные игры, как вы могли подумать, но и развивают моторику пальцев, учатся работать с мышью, тренируют реакцию на специальных тренажерах. Никита Костюченко, преподаватель инновационного класса:

В нашем инновационном классе на данный момент числится 15 учеников. Занятия длятся 1,5 часа. Первая группа занимается с 17 до 18:30, вторая с 19 до 20:30. На наших занятиях в инновационном классе они узнают о киберспорте, т. к. не у всех имеется понятие. Я делаю презентацию, где рассказываю про какие-то дисциплины, команды, старые игры.

Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта:

Говорить о том, что мы здесь даем киберспортивные знания, не стоит. Мы здесь даем базу, как и в любой обычной спортивной школе. Мы подготавливаем молодежь, чтобы она в первую очередь научилась слушать, чтобы она умела действовать по ситуации с холодной головой. Кого-то мы выбираем перспективного, кому-то предлагаем закончить с этим делом.

Будущее киберспорта выглядит предельно ярко. Киберспорт больше не просто хобби или способ убить время. Денис Богуш:

Безусловно, это спорт будущего с точки зрения его массовости. Дело в том, что порог входа очень низкий в наш киберспорт. Тут не надо обладать какими-то суперфизическими способностями.